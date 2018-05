Renault združi moči s filmom Solo: Zgodba Vojne zvezd in svojim kupcem ponudi drugačno pot

Renault od aprila do julija 2018 vabi vse na drugačno pot s svojo vseevropsko oglaševalsko kampanjo, ki je bila zasnovana in pripravljena v sodelovanju z družbami Lucasfilm, Disney in Publicis Conseil. Za francoskega proizvajalca vozil je to prvo tovrstno sodelovanje, ki bo potekalo v 25 evropskih državah.

Ko Renault združi moči s filmom Solo: Zgodba Vojne zvezd, seveda pričakujemo pustolovščine. V tem novem filmu, v katerem nastopa najbolj priljubljeni malopridnež v galaksiji, bomo izvedeli, kako se je Han Solo podal na drugačno pot in tako spoznal mogočnega Chewbacco, svojega bodočega kopilota.

Zdaj se lahko tudi vi podate na drugačno pot, ki jo zagotavljajo funkcije vozila Renault Kadjar – štirikolesni pogon, sistem za aktivno pomoč pri zaviranju v sili in sistem za nadzor mrtvega kota.

Ste pripravljeni na drugačno pot?

Renault je sklenil tudi partnerstvo s podjetjem Shazam, da bi osebam na njihovi vsakodnevni poti ponudil izkušnjo Renault in Solo: Zgodba Vojne zvezd na določenih slovenskih oglasnih površinah Citylight. Sodelovanje je povsem preprosto: uporabniki prek svoje aplikacije Shazam skenirajo oglas na citylight panoju Renault in Solo: Zgodba Vojne zvezd, nato se dogodivščina začne.

Po aktivaciji se predvaja videoposnetek, na katerem lahko uporabniki raziskujejo Renault Kadjar, in sicer lahko prek tehnologije obogatene resničnosti spoznavajo vsak del vozila, kot če bi bilo pred njimi. Uporabniki se nato s klikanjem pomikajo naprej in spoznajo različne funkcije vozila.

Izkušnja obogatene resničnosti je le del celovite kampanje, ki vključuje tudi televizijski oglas s Chewbacco. Za posebne učinke v tem Renaultovem oglasu je poskrbel Industrial Light & Magic, vodilno podjetje na področju vizualnih učinkov, ki je znano po svojem delu v filmih Vojne zvezd.

Renault je poleg doživetja Shazam organiziral tudi natečaj, na katerem lahko udeleženci osvojite različne izdelke na temo filmov Vojne zvezd in doživetja z vozilom Kadjar.