Priznani režiser o svoji domovini: Nova Zelandija je zelo rasistična

Foto: Getty Images

"Mislim, da je Nova Zelandija najboljši kraj na planetu, a je tudi rasistična," je v intervjuju za revijo Dazed and Confused izjavil Taika Waititi, novozelandski režiser, scenarist in igralec, ki je med drugim režiral tudi filma Boy ter Lov na divjaka (Hunt for the Wilderpeople), najuspešnejša novozelandska filma do zdaj.

Waititi, ki je svoj veliki hollywoodski debi doživel leta 2017 z režijo spektakla Thor: Ragnarok, se je v intervjuju razgovoril o dokaj neznani oziroma pogosto zamolčani temi: odnosu belega novozelandskega prebivalca do sonarodnjakov z maorskimi in polinezijskimi koreninami.

Waititi (sredina) s Chrisom Hemsworthom (levo) in Markom Ruffalom (desno) na avstralski premieri filma Thor: Ragnarok Foto: Getty Images

Kot sin Maora je na Novi Zelandiji tudi sam doživel zaničevalen odnos belskega prebivalstva, je povedal. "Ko sem odraščal, je bilo povsem običajno, da so me v trgovini nagovorili s 'Kaj bi rad?'," se je spomnil ter pojasnil, da so Maori in Polinezijci takšnega odnosa deležni še vedno - da jih torej samodejno obravnavajo kot sumljive osebe.

"Cenim spomine na svoje odraščanje, a moram reči, da je odraščanje v tej državi sranje, če si reven," je izjavil. "Spomnim se, da sem dobil službo v živilski trgovini, a mi nikoli niso dovolili delati za blagajno, ampak sem nekje zadaj umival zelenjavo."

Foto: Getty Images

Kot omenjeno je Waititi s svojimi filmi tako na Novi Zelandiji kot v Hollywoodu dosegel opazne uspehe, tudi hvalo kritikov. Zdaj živi v Los Angelesu, v domovini pa se do njega nekateri še vedno obnašajo pokroviteljsko, je še povedal v intervjuju. "Ljudje v Aucklandu (največjem novozelandskem mestu, op. a.) so zelo pokroviteljski. Rečejo mi: 'Oh, dobro ti gre, kajne? Glede na to, kako si odraščal. Glede na to, da si eden od vaših.'"