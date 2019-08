Prijatelji prihajajo na velika platna za posebno priložnost

22. septembra letos bo minilo natanko 25 let, odkar je na male zaslone prišla legendarna serija Prijatelji, ki je priljubljena še danes. Ob 25. obletnici premiere so se ustvarjalci odločili to proslaviti v velikem slogu.

Produkcijska hiša Warner Bros. se je odločila, da je treba 25. obletnico premiere Prijateljev proslaviti, kot se spodobi, zato so se združili s podjetjem Fathom Events, s katerim bodo pripravili tri nepozabne večere Prijateljev.

Legendarno šesterico bodo pripeljali v kinematografe, kjer si bodo največji privrženci serije ogledali 12 najboljših epizod po izboru oboževalcev. Projekcije se bodo odvijale v več kot tisoč kinodvoranah po ZDA v treh večerih: 23. in 28. septembra ter 2. oktobra.

Prijatelje bodo na velikem platnu predvajali prvič. Foto: Getty Images

Tista, v kateri ustvarjalci govorijo o seriji

"Vpliv, ki ga imajo Prijatelji še 25 let po premieri, je neverjeten, pravi poklon genijem Marti Kauffman, Davidu Cranu, Kevinu Brightu (avtorjem serije, op. p.) in izjemno talentiranim igralcem," je ob prihajajoči obletnici povedala Lisa Gregorian, vodja trženja pri Warner Brosu. Ob tem je še dodala, da se izjemno veselijo, da bodo lahko digitalno dodelane epizode prvič predvajali na velikem platnu.

Še bolj poseben pa bo 13. september, ko se bodo v okviru TV festivala Tribeca v New Yorku sestali vsi trije ustvarjalci in po predvajanju dveh epizod debatirali o seriji. Ogledali si bodo epizodi "The One with the Embryos" in "The One Where Everybody Finds Out", ki sta po njihovem mnenju in mnenju producentov eni od najboljših.

Poleg projekcij na velikem platnu še legokocke

A projekcije na velikem platnu niso edine, s katerimi se bodo poklonili tej kultni seriji. Počastili jo bodo tudi pri podjetju Lego, ki je poustvarilo ikonično kavarno Central Perk, eno od najbolj kultnih prizorišč, kjer so se zadrževali Monica, Ross, Rachel, Joey, Chandler in Phoebe. V več kot tisočdelni set lego kock so vključene tudi figurice glavnih junakov in celo Guntherjeva.

Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matthew Perry (Chandler), Matt LeBlanc (Joey) in David Schwimmer (Ross) so serijo soustvarjali kar deset let, od leta 1994 do 2004.

Sprva so igralci prejemali 22.500 dolarjev na epizodo, v tretji sezoni že 75.000 na epizodo, v četrti 85.000, v peti 100.000, v šesti 125.000, za sedmo in osmo sezono pa že tri četrt milijona. Deveta in deseta sta jim prinesli milijon na epizodo. Od leta 2000 so upravičeni tudi do prejemanja tantiem, kar pomeni, da s serijo služijo še danes.

Avtorji Prijateljev: Kevin S. Bright, Marta Kauffman in David Crane Foto: Getty Images

