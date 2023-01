Pri le 45 letih umrla igralka iz serije 24

Annie Wersching je v svoji karieri igrala v več deset televizijskih serijah. Poleg serij Star Trek: Enterprise in pozneje Star Trek: Picard je igrala tudi v serijah Bosch, General Hospital, Vampirski dnevniki, Brezčasni in še nekaj drugih. Svoj glas je posodila v priljubljeni videoigri The Last of Us.

Ne družbenih omrežjih so se od igralke poslovili in izrekli sožalje njeni družini nekateri igralski kolegi. Zvezdnik serije 24 Kiefer Sutherland je na Twitterju zapisal, da je danes svet izgubil luč.