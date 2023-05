Policija preiskuje učiteljico, ki je v šoli predvajala "sporni" Disneyjev film

Učiteljica petega razreda Jenna Barbee je na svojem profilu na TikToku objavila videoposnetek, v katerem je pojasnila, da je svojim učencem pokazala Disneyjev film Čuden svet, ki se nanaša na znanost o Zemlji in ekosistemih, o čemer so se pogovarjali pri pouku. "Film je popoln, ker opisuje, kako medsebojno delujejo rastline, ljudje in živali," je poudarila.

Učiteljico je prijavil eden izmed staršev

Poudarila je, da filma ni predvajala zato, da bi izpostavila istospolno usmerjeni lik.

Po predvajanju filma jo je eden izmed staršev, ki je tudi član okrožnega odbora šole, prijavil ministrstvu za izobraževanje. To je zadevo predalo policiji. Opozorilo so poslali tudi vsem preostalim staršem.

"Včeraj so v razredu vašega otroka predvajali Disneyjev film Čuden svet. Čeprav to ni v ospredju, deli zgodbe vključujejo istospolno usmerjen moški lik. Tega filma ne bodo predvajali več. Šolska uprava in okrožni oddelek za poklicne standarde trenutno pregledujeta zadevo, da ugotovita, ali so potrebni nadaljnji ukrepi," so zapisali v izjavi.

Učiteljem, ki zakon prekršijo, grozi odvzem licence

Pritožba starša je povezana s spornim zakonom floridskega guvernerja Rona DeSantisa, ki mu je Disney javno nasprotoval. Zakon, katerega nasprotniki trdijo, da želi izbrisati osebe in zgodovino LGBTIQ+ iz šol, navaja, da so pogovori o spolni usmerjenosti in spolni identiteti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah prepovedani. Učiteljem, ki zakon prekršijo, grozi začasni odvzem licence za poučevanje.

Disney je animirani film Čuden svet izdal novembra lani. Ob tem so otrokom, mlajšim od pet let, ogled filma odsvetovali, tistim, starim od pet do osem let, pa priporočili ogled v spremstvu staršev. Animiranim junakom so sicer glasove posodili znani igralci, kot so Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid in Lucy Liu.



Film naj bi bil sporen tudi zaradi nekaterih prizorov, ki vključujejo goloto in spolno aktivnost.

Preberite tudi: