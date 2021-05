Po obtožbah o spolnih zlorabah je njunega sodelovanja konec

Priljubljeni komik in producent Seth Rogen se je v pogovoru za nedeljsko izdajo britanskega Timesa povsem distanciral od igralca Jamesa Franca, s katerim je v preteklosti posnel vrsto skupnih projektov, povezovalo pa ju je tudi dolgoletno prijateljstvo. Razlog za to je vrsta obtožb o spolnem nadlegovanju, ki jih je leta 2014 in nato leta 2018 sprožilo več žensk.

Na vprašanje, ali tem obtožbam verjame, je odvrnil, da "ni naključje", da s Francom v zadnjih letih ni več sodeloval. Odzval se je tudi na izjave ene od žensk, ki so Franca obtožile nadlegovanja, češ da je Rogen takšno vedenje omogočal ali celo spodbujal.

"Preziram zlorabe in nadlegovanje, takšnih dejanj ne bi nikoli prikrival ali koga namerno postavil v situacijo, v kateri bi bil temu izpostavljen," je zatrdil.

Franco in Rogen leta 2014 ob premieri filma Intervju Foto: Reuters

Rogen in Franco sta skupaj posnela vrsto komičnih uspešnic, kot sta bili Ananas ekspres (Pineapple Express) in kontroverzni Intervju (The Interview), še pred tem pa sta skupaj igrala v kultni seriji Freaks and Geeks.

Rogen je zdaj poudaril, da s Francom ne sodeluje več že od leta 2018 in da tega ne načrtuje niti v prihodnje.

Foto: Reuters

Izrazil je tudi obžalovanje, da je v preteklosti javno zbijal šale o obtožbah, s katerimi se je soočal Franco, ni pa želel neposredno odgovoriti na vprašanje, ali je ob profesionalnem prekinil tudi prijateljski odnos s Francom.

"Ne vem, ali lahko ta trenutek definiram najin odnos," je dejal, "lahko pa rečem, da se je marsikaj v njem spremenilo."

