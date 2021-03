V Bovcu je te dni pestro kot že dolgo ne. Mesto v priljubljeni Soški dolini je zasedla približno 400-članska ameriška produkcijska ekipa, ki na Kaninu, ta jutri zaradi novega lockdowna za smučarje uradno zapira vrata, snema akcijski film. Vsi, ki so vključeni v projekt, so zavezani k molčečnosti, a nekaj dejstev je vendarle znanih.

Američani so film nameravali snemati že lani, a so ga zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili, nam je povedala direktorica Javnega zavoda sončni Kanin Manuela Božič Badalič.

"Ne skrivamo, da bo snemanje ublažilo 90-odstotni upad prihodka v tej zimi," pravi direktorica Kanina Manuela Božič Badalič. Foto: Ana Kovač

"Zavezani smo k molčečnosti, lahko pa potrdim, da gre za res obsežen logistični zalogaj, saj je bilo vso opremo in ljudi treba spraviti na Kanin, da vse skupaj poteka na najvišji ravni in da je skrb za zdravje na prvem mestu. Vsi, ki so vključeni v 400-članski mehurček, morajo prav vsak dan opraviti testiranje na novi koronavirus s PCR testom. Redno se testirajo tudi naši žičničarji in vozniki teptalcev, ki so v stiku z ekipo."

Snemanje poteka v tem in naslednjem tednu. Večino prizorov bodo posneli na smučarski progi Graben, na območju postaje C krožnokabinske žičnice in na bližnjem Stolu, kot kaže, pa bo ekipi naklonjeno tudi vreme.

Dobra novica tudi za bovški turizem

Prihod tako številčne filmske ekipe je v teh negotovih časih odlična novica tudi za bovške turistične delavce. Turistične kapacitete v Bovcu naj bi bile v teh dneh polno zasedene. Ker gre za t. i. poslovni najem, naj ta ne bi predstavljal težav niti ob prihajajočem 11-dnevnem zaprtju države.

Danes dopoldne na Kaninu:

Foto: zajem zaslona

Filmska ekipa bo ublažila upad prihodka

Za dovoljenje za obratovanje žičnic v času zaprtja smučišča so zaprosili tudi na Kaninu. "Na ministrstvo za infrastrukturo, ki je naše resorno ministrstvo, smo vložili vlogo, v kateri smo predlagali, da bi obratovanje gondole v času lockdowna predstavljalo izjemo, saj gre za poslovni najem. Pogodbo smo sklenili s producentsko hišo. Ne skrivamo, da bo to snemanje ublažilo 90-odstotni upad prihodka, ki ga beležimo v letošnji zimi. Ekipa je najela tudi restavracijo na Kaninu. Upamo, da bomo smučišče spet lahko odprli po koncu lockdowna, saj je snega še vedno dovolj. Na delu, kjer poteka snemanje, ga je celo deset metrov," je povedala prva dama Kanina.

Film naj bi luč sveta ugledal oktobra prihodnje leto, pripravljajo pa tudi film o zakulisju snemanja.

Foto: Ana Kovač

Naomi Watts snemala na Krvavcu

Kanin pa ni edino slovensko smučišče, ki se je v letošnji zimi prelevilo v snemalno kuliso. Pred kratkim so filmski ustvarjalci okupirali tudi Krvavec, kjer so snemali film z britansko igralko Naomi Watts v eni od glavnih vlog. Wattsova je napovedala, da se bo na Krvavec še vrnila.

