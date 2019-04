Odkrijte skrivnosti kužkov in praznujte s slovitim TV-voditeljem

V dvodelni dokumentarni oddaji Skrivnosti kužkov bodo dokazali, kako neverjetni so v resnici kužki ter kako in zakaj je njihova vez z ljudmi tako močna in dolgotrajna.

Skrivnosti kužkov (Puppy Secrets)

Premierno od ponedeljka, 13. maja, ob 18.20. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 60 min. │ Foto: Magnify Media

V prvih šestih mesecih življenja kužki doživijo več sprememb, kot si predstavljate. V tej oddaji spremljamo štiri skupine kužkov – od legla ovčarjev v Gloucestershiru do pritlikavih čivav, ki ob rojstvu tehtajo pičlih 100 gramov – od rojstva skozi ključnih prvih šest mesecev življenja.

Spoznali bomo osupljive razvojne faze, ki se zvrstijo v tem magičnem obdobju njihovega življenja, pa tudi veliko vez, ki jo razvijejo z ljudmi. Osredotočili se bomo na vidno radost majhnih psičkov ter predstavili sveža in najbolj fascinantna znanstvena odkritja na področju razvoja kužkov.

Nočne more narave

Vsak večer v tednu od srede, 1. maja, ob 21.05. │ Foto: ZED

Tema tega meseca ni primerna za ljudi s šibkim srcem. Potopili se bomo v mikroskopski svet majhnih drobnoživk ter izvedeli več o čudaških in nenavadnih bitjih — s premiero oddaje Vrnitev skvoterjev, oddajama Posebneži narave in Mikro pošasti ter zvrhano dozo oddaje Nenavadno, resnično, čudaško.

Vrnitev skvoterjev (The Squatters' Return)

V sredo, 1. maja, ob 21.05. │ Št. epizod: 1 x 60 min. │ Foto: ZED

Skvoterji, na katere smo že pozabili, so uprizorili uspešen povratek. Posteljne stenice so se namnožile na jugu Francije in korakajo proti severu. Po zadnjih novicah naj bi prestopile reko Ren.

V Evropo so prispeli tudi tigrasti komarji in se s štopanjem na naših avtocestah prebili do Pariza. Prav tako se sprožajo alarmi v Berlinu, kjer podjetja za zatiranje škodljivcev rastejo kot gobe po dežju in jih je danes štirikrat več kot pred nekaj leti. Spokojno življenje ostaja le še spomin.

Kako lahko pojasnimo to nenadno čezmerno razmnoževanje? Znanstveniki krivijo globalno segrevanje, naš način življenja, genetske mutacije teh vsiljivcev in odpornost na insekticide. V prihodnjih letih bodo te invazije postale velika javnozdravstvena težava.

Praznovanje rojstnega dne sira Davida

Vsako nedeljo v maju, od 5. maja, ob 14.40. │ Foto: Sky Vision

Ob praznovanju rojstnega dne sira Davida Attenborougha si boste lahko ogledali najboljša dela tega priljubljenega britanskega televizijskega voditelja.

V maju bodo na programu Viasat Nature predvajali oddaje Mikro pošasti, Galapagos in Veliki koralni greben z Davidom Attenboroughom ter pokukali v zakulisje snemanja oddaje Veliki koralni greben z Davidom Attenboroughom.