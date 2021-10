Novi Bond končno z zvezdo na pločniku slavnih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po številnih zapletih je 25. film o Jamesu Bondu z naslovom Ni čas za smrt le prišel v kinematografe. Pretekli teden je svetovno premiero doživel v Londonu, v petek bo premiera tudi v Združenih državah Amerike.

Angleški igralec Daniel Craig je na hollywoodskem pločniku slavnih končno dobil svojo zvezdo. Zanimivo pa je, da je njegova zvezda postavljena poleg zvezde Rogerja Moora, ki je upodobil Bonda v sedmih filmih, in sicer od leta 1973 do leta 1985.

"To je velika čast, da sem obkrožen z vsemi legendami. Zaradi tega sem zelo, zelo srečen moški." Igralec se je ob odkritju svoje zvezde pošalil, da si ni mislil, da bo kdaj izrekel, da mu je v veliko čast, ker bodo v Hollywoodu hodili po njem.

Na prireditvi so Daniela Craiga spremljali producenta Barbara Broccoli in Michael G. Wilson ter igralec Rami Malek, ki v zadnjem Bondu igra zlobneža Safina.

Ni čas za smrt je Craigov peti in zadnji film o britanskem agentu. Foto: Reuters

Malek je 53-letnega Craiga poimenoval "star in eleganten" in dodal: "Komaj čakam, da vidim, kam te bo kariera vodila naprej."

Nižje na znamenitem Pločniku slavnih (Walk of Fame), na katerem ima danes že več kot dva tisoč osebnosti iz sveta filma, televizije in glasbe svoje zvezde, so se zbrali oboževalci, da bi nazdravili svojemu junaku. Seveda z martinijem.

Film Ni čas za smrt, katerega premiero so zaradi pandemije covid-19 trikrat prestavili, je v prvem tednu v Veliki Britaniji in mednarodnih kinodvoranah prinesel 121 milijonov dolarjev (105 milijonov evrov) zaslužka.

Foto: Reuters Craig bo marca prihodnje leto na Broadwayu zaigral v Shakespearovem Macbethu.

