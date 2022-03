Nova preobrazba slavnega igralca: tokrat je Napoleon #foto

Joaquin Phoenix prvič po letu 2000 spet sodeluje z režiserjem Ridleyjem Scottom. Takrat sta sodelovala v filmu Gladiator, v katerem si je Phoenix z vlogo rimskega cesarja prislužil prvo nominacijo za oskarja.

Po tem je Phoenix ustvaril vrsto sijajnih vlog, med najnovejšimi izstopa Joker, ki ga je upodobil leta 2019 in zanj dobil vrsto nagrad, med drugim tudi oskarja. Zdaj pa se je Phoenix v novem filmu Ridleyja Scotta prelevil v Napoleona Bonaparteja v času njegovega pohoda na čelo Francije.

Trenutno snemajo v Londonu, kjer so Phoenixa kot Napoleona ujeli fotografi:

Foto: Profimedia

"Napoleon me je vedno fasciniral," je o filmu in njegovem glavnem liku dejal režiser Ridley Scott, "prišel je od nikoder in vladal vsemu, ves ta čas pa je bil tudi sredi ljubezenske vojne s svojo nezvesto ženo Josephine. Osvojil je ves svet, da bi osvojil tudi njo, in ko je ni mogel, jo je želel uničiti."

"Noben igralec ne bi mogel Napoleona upodobiti, kot to počne Joaquin," je še dejal Scott. Napoleonovo ženo Josephine medtem igra britanska igralka Vanessa Kirby, ki ji je mednarodno prepoznavnost prinesla vloga angleške princese Margarete v seriji Krona (The Crown).

