Nočna mora v Prlekiji, v Ljutomer pride kultni Freddy Krueger

Letošnji Grossmannov festival se začenja 9. in 10. julija v Ormožu, nato pa se od 12. do 16. julija nadaljuje v Ljutomeru. Tam bosta tudi navzoča letošnja častna gosta festivala, igralec Robert Englund in režiser Jack Sholder, ki bosta v Prlekijo pripeljala duh Freddyja Kruegerja.

Od Nočne more v Ulici brestov do uspešnice na Netflixu

Englund kot Freddy Krueger Foto: Guliverimage Englund je z likom Freddyja Kruegerja v filmu Nočna mora v Ulici brestov (1984) ustvaril eno največjih ikon grozljivega filma, poleg tega je igral še v več kot 80 celovečercih in več TV-serijah, trenutno pa ga je mogoče spremljati v Netflixovi seriji Stranger Things.

Ob Englundu bo na Grossmannovem festivalu tudi Sholder, režiser prvega nadaljevanja v filmski seriji o Freddyju Kruegerju, Maščevanje v Ulici brestov iz leta 1985. Sholder se je med velikane žanrskega filma vpisal že s prvencem, kultno grozljivko Alone in the Dark (1982), v katerem blestijo Jack Palance, Donald Pleasence in Martin Landau.

Obema gostoma bodo na Grosmannovem festivalu posvetili filmske retrospektive, z njima opravili javne razgovore in jima na sklepni prireditvi podelili častne festivalske nagrade. Jack Sholder bo tudi predsedoval žiriji za najboljši celovečerni film.

