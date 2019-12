Netflixovo namigovanje, da je Jezus gej, razjezilo številne Brazilce #video

Ameriški ponudnik TV-vsebin Netflix se spopada z jeznimi kritikami, ki jih je prinesel zadnji film The First Temptation of Christ, ker namiguje, da je bil Jezus gej.

Netflix je v predbožičnem času med svojimi vsebinami ponudil 46-minutno brazilsko komedijo z naslovom The First Temptation of Christ (Prva skušnjava Kristusa, op. p.), ki namiguje, da je bil Jezus gej.

Ogorčenje ljudi je bilo tako veliko, da so začeli peticijo na spletni strani Change.org, s katero hočejo doseči, da Netflix odstrani film, od brazilske produkcijske hiše Porta dos Fundos, ki je posnela film, pa zahtevajo, da prevzame odgovornost zaradi "kriminalne zlorabe vere".

Peticija je zdaj zbrala že 1,8 milijona podpisov.

Napovednik filma:

Produkcija se brani, da gre za svobodo izražanja

"Jezus, ki se približuje okroglemu 30. rojstnemu dnevu, na srečanje z družino pripelje gosta presenečenja. Božični dogodek, ki se odvije v tako drugo smer, mora biti delo komikov Porta dos Fundos," se glasi opis na Netflixovi strani, kjer film označujejo kot črno komedijo.

Medtem ko pri Netflixu niso hoteli komentirati peticije in tega, da je film "resno užalil kristjane", pa so pri Porta dos Fundos pojasnili:

"Pri Porta dos Fundos cenimo umetniško svobodo in humor skozi satiro tudi pri najbolj raznolikih kulturnih temah naše družbe," so sporočili in še dodali: "Verjamemo v svobodo izražanja kot ključni temelj demokratske države."

Foto: Netflix

Gre za "jasen napad na krščanstvo"

A s tem niso pomirili strasti, prav nasprotno: začelo se je podpisovanje še ene peticije konzervativne skupine CitizenGo, kjer so zbrali že več kot 24 tisoč podpisov, film pa so označili za jasen napad na krščanstvo v predbožičnem času.

Ogorčeni so tudi pri brazilski škofovski konferenci, kjer so javno komentirali film ter sporočili: "Nihče ne bi smel imeti pravice tako obrekovati vere ljudi. Pravica do svobode izražanja ne sme izničiti spoštovanja ljudi in njihovih vrednot."

Sicer pa to ni prvič, da na Netflix letijo kritike zaradi južnoameriških vsebin. Pred kratkim je bil sporen argentinski film Desire, ki so ga kritiki označili za otroško pornografijo, ker je govoril o mlademu dekletu, ki naključno doživlja orgazme. Režiser filma je odločno branil svoje delo, Netflix pa je odklonil umik filma iz svoje ponudbe.

