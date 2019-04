Največji filmski polomi leta: skupaj so izgubili skoraj pol milijarde evrov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Filmski spletni portal Deadline je zbral podatke o zaslužkih hollywoodskih filmov lanskega leta in objavil pet največjih izgubarjev - tistih, ki so v blagajne kinematografov prinesli veliko manj, kot so studii vložili vanje.

Skupno je teh pet filmov zbralo kar 532 milijonov dolarjev oziroma 472 milijonov evrov izgube, pod kar tri izmed njih pa so se podpisali v Disneyjevih studiih.

To je pet največjih filmskih izgubarjev lanskega leta:

