Največja zgodba o pobegu, kadarkoli povedana

Rami Malek in Charlie Hunnam v priredbi ene najbolj prodajanih avtobiografij na svetu

Prihaja nova priredba knjige z Ramijem Malekom in Charliejem Hunnamom v glavnih vlogah.

"Pomagaj mi, da preživim, in financiral bom vsak poskus tvojega pobega."

Znameniti roman Metulj, ki je izšel v sedemdesetih letih 20. stoletja, je literarizirana Charrièrova avtobiografija. Leta 1932 so ga zaradi umora obsodili na dosmrtno prisilno delo v krutih zaporih Francoske Gvajane, čeprav je do konca življenja trdil, da ni kriv. Pripoved popisuje devet poskusov pobega zapornika z vzdevkom Metulj, imenovanega po tetovaži na prsih, ki močno hrepeni po svobodi; naposled ga za kazen pošljejo na Hudičev otok, s katerega še nikomur ni uspelo pobegniti.​ V tokratni adaptaciji zgodbe, ki jo je režiral Michael Noer, se v glavni vlogi kot Henri Charrière odlično odreže Charlie Hunnam (Kralj Artur: Legenda o meču, Sinovi anarhije, Ogneni obroč), njegov prijatelj in pajdaš Louis Dega pa je dobitnik zlatega globusa Rami Malek (Bohemian Rhapsody, Mr. Robot).

Film sledi epski zgodbi Henrija Charrièreja - Metulja (Charlie Hunnam), ki so mu podtaknili krivdo za umor in ga obsodili na dosmrtno kazen v zloglasni kazenski koloniji na Hudičevem otoku. Odločen, da si izbori svojo svobodo, se Metulj spoprijatelji z ekscentričnim obsojenim imitatorjem Louisom (Rami Malek), ki se v zameno za zaščito strinja s financiranjem Metuljevega pobega. METULJ je vznemirljiva pustolovščina in močan portret moči človeškega duha, celo v situacijah popolne nečlovečnosti.

Knjiga velja za eno najbolje prodajanih avtobiografij na svetu. Od prve izdaje je izšlo že več kot 239 ponatisov, prevedena pa je bila v 21 jezikov. Kriminalna pustolovščina METULJ prihaja na velika platna 24. januarja. Distributer filma je Blitz Film & Video Distribution.

