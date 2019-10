Najboljše stvari so tri, tudi ko gre za filme

V tokratnih TV-priporočilih vam predstavljamo deset odmevnih in žanrsko raznolikih trilogij, ki jih ne boste mogli zavrniti – od večnega Botra in animirane Kung fu pande do odlične švedske trilogije Milenium.

Boter

Slovita mafijska saga Francisa Forda Coppole pripoveduje zgodbo o dveh patriarhih – italijanskem priseljencu Vitu Carleoneju in njegovem najsposobnejšem nasledniku Michaelu –, in treh generacijah družine, ki izpolni ameriški sen, vendar zanj plača (pre)visok davek. Prva dva dela trilogije, ki jo je navdahnil istoimenski roman Maria Puza (ta je skupaj s Coppolo tudi soavtor scenarijev), sta nesporni mojstrovini, tretji del pa zadovoljivo sklene to epsko pripoved.

Boter (1972)

Boter 2 (1974)

Boter 3 (1990)

Krik

Režiser Wes Craven in scenarist Kevin Williamson sta z izvirnim Krikom, v katerem Sidney Prescott (Neve Cambell) in njene prijatelje preganja zamaskiran morilec, oživila nekdaj uspešen žanr slasher-grozljivk tako, da sta v njem združila humor, zavedanje o klišejih iz grozljivk in pameten zaplet. V drugem in tretjem delu se zgodba ponovi, le da se filma navezujeta na nadaljevanja oziroma trilogije, leta 2011 pa smo dočakali še četrti del te grozljive franšize.

Krik (1996)

Krik 2 (1997)

Krik 3 (1997)

Film, da te kap

Uspeh zgoraj omenjenega Krika je bil zaslužen tudi za serijo petih filmskih parodij, poimenovanih Film, da te kap. Te so se ob Kriku ponorčevale še iz nekaterih drugih filmskih uspešnic, med katerimi so prevladovale grozljivke kot so Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje, Znamenja, Hiša strahov, Krog in Hanniball, gledalcem pa sta se v spomin vtisnila predvsem prva dva filma, bod katere sta se podpisali brati Wayans.

Film, da te kap (2000)

Film, da te kap 2 (2001)

Film, da te kap 3 (2003)

Hobit

Novozelandki režiser Peter Jackson se je po izjemnem uspehu akcijsko-domišljijske trilogije Gospodar prstanov lotil predelave še enega romana J. R. R. Tolkiena – priljubljenega Hobita. Zgodba Jacksonove druge trilogije je umeščena pred dogodke iz Gospodarja prstanov in spremlja dogodivščino hobita Bilba Bisagina (Martin Freeman). Ta se ob pomoči čarodeja Gandalfa (Ian McKellen) in v družbi trinajstih škratov pod vodstvom neustrašnega bojevnika Thorina (Richard Armitage) odpravi na Samotno Goro, da bi dobil nazaj bogastvo, ki ga je ukradel zmaj Smaug.

Hobit: Nepričakovano potovanje (2012)

Hobit: Smaugova pušča (2013)

Hobit: Bitka petih vojska (2014)

Kung Fu Panda

Priljubljena animirana trilogija studia DreamWorks Animation prikazuje dogodivščine nerodne in debelušne pande z glasom Jacka Blacka, ki si ob pomoči prijateljev prizadeva izpolniti svojo usodo neustrašnega bojevnika, v spopadu z različnimi sovražniku pa spoznava tudi svojo preteklost. Trilogija je v svetovnih kinematografih zaslužila več kot 1,8 milijarde ameriških dolarjev, prva dva dela pa sta bila nominirana tudi za oskarja za najboljši animiran celovečerec.

Filmi Kung Fu Panda (2008), Kung Fu Panda 2 (2011) in Kung Fu Panda 3 (2016)

Noč v muzeju

V komični trilogiji, ki jo je po istoimenski otroški knjigi Milana Trenca posnel Shawn Levy. Stiller igra paznika, ki mu preglavice povzročajo oživljeni muzejski eksponati, družbo pa mu dela cela vrsta zvezdniških obrazov, kot so Owen Wilson, Robin Williams, Ricky Gervais, Steve Coogan, Mickey Rooney, in Dick Van Dyke. Vsi trije filmi so namreč v svetovnih kinematografih zaslužili več kot 1,35 milijarde ameriških dolarjev, sklepni del trilogije pa si bomo zapomnili tudi po tem, da je bil to zadnji film, v katerem smo lahko spremljali Robina Williamsa.

Noč v muzeju (2006)

Noč v muzeju 2 (2009)

Noč v muzeju: Skrivnost grobnice (2014)

Možje v črnem

Akcijsko-komična ZF-trilogija Barryja Sonnenfelda temelji na istoimenskih stripih Lowella Cunninghama in spremlja agenta skrivne vladne organizacije – izkušenega K-ja in šaljivega J-ja (v vseh treh filmih ju igrata oskarjevec Tommy Lee Jones in Will Smith) – , ki je zadolžena za nadzorovanje in razreševanje vesoljskih aktivnosti na Zemlji. Ta je v svetovnih kinematografih zaslužila 1,6 milijarde ameriških zelencev, letos pa smo pod režijsko taktirko F. Garyja Graya dočakali še izpeljanko izvirne trilogije, v kateri svet pred nepridipravi iz vesolja varujeta Chris Hemsworth in Tessa Thompson.

Možje v črnem (1997)

Možje v črnem 2 (2002)

Možje v črnem 3 (2012)

V videoteki DKino si lahko ogledate tudi film Možje v črnem: Globalna grožnja (2019).

Osmi potnik

"V vesolju vas nihče ne sliši kričati ..." S tem stavkom je gledalce v kinematografe privabljala kultna ZF-grozljivka o posadki medzvezdnega rudarskega plovila Nostromo, ki poskuša preživeti napade nezemeljskega bitja z nasilnim in smrtonosnim nagonom po preživetju. V poznejših dveh desetletjih smo dočakali še tri nadaljevanja, v katerih je glavno vlogo poročnice Ellen Ripley prav tako odigrala Sigourney Weaver (med njimi pa velja izpostaviti predvsem drugi del, ki ga je režiral David Cameron), v trtjem tisočletju pa se je Ridley Scott znova vrnil v vesolje in posnel še preddela izvirnika – filma Prometej (2012) in Osmi potnik: Zaveza (2017).

Osmi potnik (1979)

Osmi potnik 2 (1986)

Osmi potnik 3 (1992)

V videoteki DKino si lahko ogledate tudi filme Osmi potnik 4: Vstajenje (1997), Prometej (2012) in Osmi potnik: Zaveza (2017).

Umri pokončno

V akcijski uspešnici Umri pokončno, ki jo je John McTiernan posnel po romanu Nič ne traja večno Rodericka Thorpa, je newyorški detektiv John McClane v podobi Brucea Willisa rešuje talce, ki so jih teroristi pod vodstvom Hansa Gruberja (Alan Rickman) zajeli v losangeleški stolpnici podjetja Nakatomi, v drugem delu se ta znajde v smrtonosni igri mačke in miši z elitno ekipo specialcev, ki je zasedla živahno washingtonsko letališče, v tretjem delu pa mora odkriti in detonirati bombe, ki jih je v New Yorku nastavil skrivnostni terorist Simon. V tretjem tisočletju se je Willis še dvakrat preizkusil v vlogi, ki ga je izstrelila v prvo zvezdniško ligo, vendar filma nista bila najbolje sprejeta.

Umri pokončno (1988)

Umri pokončno 2 (1990)

Umri pokončno: Brez oklevanja (1995)

V videoteki DKino si lahko ogledate tudi filma Umri pokončno 4 (2007) in Umri pokončno: Dober dan za smrt (2013).

Milenium

Glavna lika odlične švedske trilogije, ki so jo posneli po romanih pokojnega novinarja in pisatelja Stiega Larssona, sta raziskovalni novinar Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist) in Lisbeth Salander (Noomi Rapace) – težavno dekle s tetovažami in piercingi, ki je hkrati izredna raziskovalka in najboljša hekerica v državi. Nepričakovana zaveznika razrešujeta umore in razkrivata korupcijo, s katero je prepredena švedska družba, neustrašna Lisbeth pa se na svoj način maščuje tudi okrutnežem in šovinistom, ki so zaznamovali njeno življenje.

Filmi Dekle z zmajskim tatujem (2009), Dekle, ki se je igralo z ognjem (2009) in Dekle, ki je dregnilo v osje gnezdo (2009)

