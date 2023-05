Nagrade odnesli triler, film o holokavstu in romanca

Žirija najslovitejšega filmskega festivala je za zmagovalce izbrala francosko sodno dramo o preiskavi umora, angleški film o holokavstu in finsko romantično dramo, a 76. mednarodni filmski festival v Cannesu je postregel s filmi za čisto vse okuse in vsem pompom, ki spada na rdeče preproge, vključno z veličastnimi in bizarnimi opravami ter celo – šokantno! – japonkami na rdeči preprogi.

Letošnji festival v Cannesu je ponovno ponudil izbrani program, tako med filmi, ki so se potegovali za zlato palmo in druge nagrade, kot tudi med premierami uspešnic, ki bodo polnile dvorane po svetu, ter tistimi prestižnimi produkcijami, ki merijo na oskarje. Med zadnjimi je najbolj odmeven Killers of the Flower Moon, najnovejši triler mojstra Martina Scorseseja. Zgodba temelji na resničnih dogodkih in se dogaja pred stotimi leti, ko se FBI loti preiskave skrivnostnih smrti pripadnikov plemena Osage. V glavnih vlogah sta Scorsesejeva najbolj zvesta sodelavca, Leonardo DiCaprio in Robert De Niro, kritiki pa so najbolj navdušeni nad Lily Gladstone, ki se je do zdaj kalila v neodvisnih filmskih in televizijskih produkcijah. Studio Apple je film primarno posnel za svojo pretočno videoteko, a so se uklonili Scorsesejevi zahtevi, da film pred tem oktobra dobi pravo kinodistribucijo, ki bi ga morda lahko prinesla celo v naše kinematografe.

Scorsesejev film je bil po premieri deležen dolgih ovacij, in to kljub temu, da traja skoraj tri ure in pol. Nasploh so se številni mediji na letošnjem festivalu veliko ukvarjali s štetjem minut aplavzov, čeprav je zgodovina festivala jasno pokazala, da ta ne kaže prihodnjega uspeha ali kakovosti filma. Glede na letošnji nabor najglasneje sprejetih filmov bi celo lahko rekli, da je najpomembnejše število zvezdnikov na premieri. O Killers of the Flower Moon resda ni nihče rekel nič slabega, a premiere, kot so Jeanne du Barry z Johnnyjem Deppom, serija Idol, ki kmalu prihaja na HBO Max, in eden najbolj pričakovanih filmov leta, Indiana Jones in artefakt usode, so kljub večminutnim ovacijam prejele precej porazne kritike.

Zmagovalci in kdaj jih bomo videli

Glavna zmagovalka je nemška igralka Sandra Hüller, ki sicer ni prejela nagrade za igro (ta je šla v roke turški igralki Merve Dizdar), je pa v glavni vlogi filmov, ki sta prejela prvo in drugo nagrado. Zlata palma, najprestižnejša nagrada festivala, je šla k francoskemu filmu Anatomija padca (Anatomie d'une chute), trilerju in sodni drami, v katerem Hüller igra pisateljico, ki je obtožena umora moža, dogajanje pa se odvija skozi perspektivo njunega slabovidnega sina, ki ne ve, kaj se je zgodilo, in skuša tudi sam dognati, ali je njegova mama morilka. Film je režirala Justine Triet, ki je tako postala šele tretja dobitnica zlate palme. Zahvalni govor je posvetila podpori stavkajočim v Franciji in svarilom pred ogrožanjem vlaganj v kulturo. Nemška igralka Sandra Hüller in režiserka Justine Triet Foto: Profimedia



Tako imenovano drugo nagrado, grand prix, je pričakovano prejel film Območje interesa (The Zone of Interest) v režiji Johnatana Glazerja, ki prikazuje življenje poveljnika Auschwitza in njegove žene (ponovno Sandra Hüller) v senci koncentracijskega taborišča. Film temelji na istoimenskem romanu angleškega pisatelja Martina Amisa, ki je umrl prav na dan premiere, a je režiser kasneje potrdil, da mu je uspel pred smrtjo pokazati dokončani film in da je bil pisatelj z njim zadovoljen. Nagrada žirije, ki velja za tretjo nagrado, je šla v roke legendarnemu finskemu režiserju Akiju Kaurismäkiju (Leningrad Cowboys osvojijo Ameriko, Le Havre) za film Padlo listje (Kuolleet lehdet), deloma otožno in deloma humorno romanco, postavljeno v Helsinke. Nedvomno bomo vse tri filme pri nas videli v sklopu festivala Liffe, nato pa najverjetneje tudi na programu Kinodvora in Art kino mreže. Še pred tem avgusta v kino pride eden bolje sprejetih filmov festivala, Asteroid City režiserja Wesa Andersona.

Starci in mladci in škandali

Nagrade v Cannesu podeljuje žirija, ki so jo letos večinsko sestavljali mladi ustvarjalci. Vodil jo je švedski režiser Ruben Östlund, ki je prav tukaj lani slavil s Trikotnikom žalosti, poleg njega pa so med drugim sedeli ameriška igralca Brie Larson in Paul Dano ter francoska režiserka – in prav tako pretekla dobitnica zlate palme – Julia Ducournau. Po drugi strani so bili številni avtorji tekmovalnih in drugih predstavljenih filmov starejši, uveljavljeni mojstri. Poleg prej omenjenih Scorseseja in Kaurismäkija tako velja izpostaviti še Kena Loacha, Wima Wendersa in Hirokazu Koreedo, pri čemer sta filma slednjih dveh tudi prejela nagradi – in sicer za najboljšega igralca in scenarij.

Čeprav letošnji Cannes ni postregel s škandali, pa bo kot vsak ostal v spominu po tem, kako je bil kdo oblečen, pri čemer so bili med najbolj hvaljenimi Elle Fanning, ki jo trenutno lahko spremljamo v seriji Velika, Jennifer Lawrence, ki si je drznila priti na premiero v veličastni rdeči obleki in japonkah in ki jo bomo ta mesec lahko videli v kinu kot Punco za vse, Catherine Zeta-Jones, ki je pospremila svojega moža Michaela Douglasa, saj je ta prejel nagrado za življenjsko delo in Johnny Depp, ki se je po kritikah filma sicer skril. Na drugi strani so se znašli žirantka Brie Larson, igralka Kate Beckinsale in manekenka Heidi Klum, ki ji je na veselje paparacov ponagajala obleka.