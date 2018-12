Miloš Biković, Dragan Bjelogrlić in Nebojša Glogovac v hit filmu, ki osvaja regijo

Oglasno sporočilo

Film, ki ruši vse rekorde in se po prvem mesecu kino distribucije lahko pohvali z več kot 550 tisoč gledalci v regiji in 700 tisoč po svetu ter ima na IMDB-ju zavidljivo oceno 8,8, bo od 27. decembra na sporedu tudi v Sloveniji. Še slovensko občinstvo bo torej končno dočakalo novi srbski celovečerni film Južni veter , ki neustavljivo polni kino blagajne v regiji.

Film je hitro postal svojevrsten fenomen in obeta se mu, da bo tudi novi najbolj gledani film v regiji, saj že dolgo noben film iz teh krajev ni izzval toliko pozornosti in navdušenja. Premierno je bil prikazan 25. avgusta 2018 na Filmskih srečanjih v Nišu, kjer je osvojil kar štiri nagrade in že takrat vzbudil zelo visoka pričakovanja. Povsem zasluženo.

Južni veter od 27. decembra v kinu!

Gre za najnovejši film režiserja Miloša Avramovića po scenariju, ki ga je ustvaril s Petrom Mihajlovićem, z izjemno igralsko zasedbo. V glavnih vlogah nastopata Miloš Biković, ki je zlasti priljubljen pri mlajšem občinstvu, in Dragan Bjelogrlić, ob njima pa vse bolj priljubljena Jovana Stojiljković in Miodrag Radonjić.

Med glavnimi igralci v filmu nastopa tudi prezgodaj preminuli Nebojša Glogovac, za katerega je bila to na žalost zadnja filmska vloga. Glogovac je s svojimi vlogami vedno pomikal meje, kar nedvomno velja tudi za tokratno vlogo Goloba, pripadnika narkomanskega kartela, ki se ničesar ne boji, ko je treba opraviti posel, in tesno sodeluje s policijo, ki je globoko vpletena v kriminalne dejavnosti.

Odlično igro in enkraten scenarij dodatno dopolnjuje izbor glasbe v filmu, od točke "Luda po tebe", bolgarsko različico hita Lepe Brene, do pesmi "Četiri strane sveta", ki sta jo izrecno za ta film posnela srbski izvajalec Coby in slovenska R&B zvezda Senidah.

Južni veter je hiter, drzen, brutalen in otožen. Prikazuje življenje pripadnikov generacije, ki ni osebno doživela devetdesetih let, vendar je v njihovem svetu še kako čutiti sledi teh peklenskih let. Vznemirljivi triler o beograjskem podzemlju in organiziranem kriminalu vas bo za dve uri priklenil na sedeže in vam še dolgo po izhodu iz kina ne bo dal miru.

Zgodba se odvija v današnjem Beogradu, kjer glavni lik Petar Maraš (Miloš Biković), mlad član avtomobilske mafije, ki jo vodi nevarni Car (Dragan Bjelogrlić), nekega dne ukrade avto, ki ga nikakor ne bi smel ukrasti, saj pripada zloglasnemu Golobu (Nebojša Glogovac), mafijskemu velikašu, ki dela za šefa policije. Tako se začnejo nezadržna akcija, vrtoglava zasledovanja, napetost in negotovost, vse to pa je začinjeno z duhovitostjo glavnih likov, ki vnašajo ravno pravšnjo dozo smeha v sicer precej tragične in nevarne razmere.

Režija: Miloš Avramović Vloge: Miloš Biković, Miodrag Radonjić, Dragan Bjelogrlić, Nebojša Glogovac, Miloš Timotijević, Jovana Stojiljković, Srđan Todorović, Bogdan Diklić, Aleksandar Berček, Hristo Shopov, Ivaylo Zahariev

