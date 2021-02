Medicinska sestra izbrana, da v osami spremlja filmski festival v svetilniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri göteborškem filmskem festivalu so se ob letošnji izdaji odločili, da srečnežu ali srečnici omogočijo obisk kina v osami na otoku, 400 kilometrov oddaljenem od Stockholma. Na festivalski razpis se je prijavilo več kot 12 tisoč kandidatov, organizatorji pa so na koncu izbrali medicinsko sestro.

V sklopu kina v osami si bo medicinska sestra Lisa Enroth lahko za teden dni odpočila od dela v težkih epidemioloških razmerah. Nastanjena je v zgradbi ob otoškem svetilniku, ki ga je nekoč oskrboval Pater Noster. Lahko si ogleda katerokoli od 70 festivalskih premier, a ob tem mora ostati izolirana od preostalega sveta, stik z zunanjim svetom pa ji je omogočen zgolj preko dnevniških zapisov o filmih, poroča STA.

Edina obiskovalka festivala, ki je "povsem izžeta in brez energije", bo na otroku en teden preživela čisto sama, brez telefona, računalnika, knjig ali drugih oblik zabave. Dali so ji le tablični računalnik za snemanje dnevniških zapisov, vendar z dnevno omejenim časom uporabe. Poleg nje bo na otoku iz varnostnih razlogov le še ena oseba, ki bo dnevno preverjala, ali je z njo vse v redu.

Izbranka je pred vkrcanjem na čoln, s katerim so jo popeljali do otoka, dejala, da se na razpis ni prijavila zgolj iz ljubezni do filma, temveč tudi zato, ker je potrebovala oddih od hektičnega dela medicinske sestre za nujne primere v času epidemije koronavirusa.

Ogled filmov na vrhu svetilnika

Lisa Enroth si lahko filme ogleda na vrhu svetilnika, s 360-stopinjskim pogledom na morje, ter v eni od hiš ali pa preprosto vzame tablico in slušalke ter si projekcijo pripravi kjerkoli na otoku, velikem zgolj 250 krat 150 metrov.

Umetniški vodja festivala Jonas Holmberg je presodil, da so izbrali pravo kandidatko, ki ima rada film, hkrati pa se je v preteklem letu proti epidemiji borila v prvih vrstah. Švedsko je namreč drugi val epidemije prizadel močneje od pričakovanj. Za posledicami okužbe z novim koronavirusom je v tej državi doslej umrlo 11.500 ljudi.

Göteborški filmski festival se je začel 29. januarja in bo potekal do 8. februarja, večinoma prek spleta. V Göteborgu sta na voljo dve prizorišči, namenjeni individualnim projekcijam. Holmberg meni, da morajo biti organizatorji festivalov v času epidemije inovativni, zato da ohranjajo zanimanje za film do tedaj, ko bo mogoče ponovno vstopiti v dvorane.

