KMALU V KINU: glasbena komedija YESTERDAY

Oglasno sporočilo

Še včeraj so vsi poznali Beatle, a danes se njihovih pesmi spominja le Jack. Ki pa bo postal zelo slaven! Prihodnji teden v kinematografe prihaja glasbena poslastica, ki bo postregla z največjimi uspešnicami ene najbolj uspešnih glasbenih skupin The Beatles. Prihaja namreč zgodba o mladem pevcu, ki ugotovi, da je edini na svetu, ki zna zapeti in zaigrati uspešnice priljubljene skupine.

Z oskarjem nagrajeni režiser Danny Boyle (Revni milijonar, Steve Jobs) in scenarist Richard Curtis (Pravzaprav ljubezen, Štiri poroke in pogreb, Notting Hill) predstavljata rock’n’roll komedijo o glasbi, sanjah, prijateljstvu ter o dolgi in vijugasti poti, ki vodi do ljubezni vašega življenja.

V glavni vlogi se predstavi Himesh Patel (EastEnders, Damned), zaigrajo pa še Lily James (ki je lani blestela v glasbeni komediji Mamma Mia! Spet začenja se), Kate McKinnon (Saturday Night Live, Vohun, ki me je nategnil) in angleški pevec in tekstopisec Ed Sheeran. Producenti komedije so Tim Bevan, Eric Fellner, Matt Wilkinson in Bernie Bellew, prav tako Boyle in Curtis, izvršna producenta pa Nick Angel in Lee Brazier.

Oglejte si NAPOVEDNIK, glasbena komedija YESTERDAY pa na redni spored v naše kinematografe prihaja 22. AVGUSTA 2019.

O ZGODBI:

Kaj bi naredili, če nihče na svetu ne bi slišal za eno najbolj priljubljenih skupin vseh časov, vi pa bi znali zaigrati vse njihove največje uspešnice? To se po spletu nepredvidenih okoliščin zgodi mlademu umetniku Jacku Maliku (Himesh Patel), ki se poskuša uveljaviti kot pevec in se čez noč znajde v svetu, v katerem skupina The Beatles sploh ni obstajala. S pomočjo agentke Debre (Kate McKinnon) se nastopi, v katerih Jack zaigra in zapoje skladbe ene največjih skupin vseh časov, ki jih nihče še nikoli ni slišal, kar vrstijo. Potem ko se njegova slava strmo vzpenja, pa tvega, da bo izgubil svojo najboljšo prijateljico iz otroštva Ellie (Lily James), ki ga je vedno podpirala in bila edina, ki je verjela vanj. Jack se znajde pred veliko dilemo - ali naj postane svetovno slaven ali naj razkrije, da skladbe niso njegove…

"Eden od producentov je prišel k meni z idejo o glasbeniku, ki si je zapomnil glasbo slavnih Beatlov v svetu, v katerem se je nihče ne spomni," je povedal scenarist Richard Curtis. "Ideja mi je bila zelo všeč. In takrat scenarija nisem želel prebrati… Šel sem in napisal svoj scenarij, osnova pa je bila ta preprosta, a briljantna ideja. Tako da je izjemna premisa Jackova, scenarij in oblika zgodbe pa moja."

Čeprav je Curtis znan po tem, da včasih posname scenarije, ki jih je napisal, se je ob tej priložnosti vzdržal. "Nikoli nisem nameraval zgodbe tudi režirati," pravi. "Niti pomislil nisem, kdo bi režiral, ker najprej je treba napisati scenarij, ki je vreden režije. Ko sem končal scenarij, je bil Danny Boyle prva oseba, ki sem jo vprašal," še pove Curtis.

Curtis je Boylu poslal osnutek scenarija, vendar ni bil posebej optimističen, da ga bo Boyle sprejel, saj je bil v tistem obdobju precej zaseden s projekti in pa zaradi same narave zgodbe. Na veselje vseh vpletenih je Boyle privolil v režijo. Boyle se spominja, da je zgodbo prebral v enem kosu in bil navdušen.

Ko je film dobil zeleno luč, so ustvarjalci mrzlično pričeli iskati igralca, ki bi upodobil glasbenika Jacka Malika. "Imeli smo kar nekaj uspešnih avdicij, imeli smo veliko igralcev, ki niso znali peti, in kar nekaj pevcev, ki pa niso znali igrati," pove Curtis. Nobena od možnosti ni bila izvedljiva. "Hitro je postalo očitno, da če igralec ne zmore lepo peti in igrati kitare, kakor tudi igrati klavirja, igrati nasploh in biti zabaven - potem ni pravi kandidat. Prav tako je postalo jasno, da bo Jacka upodobil nekdo, ki še ni slaven v filmski industriji," je povedal producent Bevan.

Igralec Himesh Patel ni bil prva in očitna izbira, a ko je zaigral uspešnico Back In The U.S.S.R. na akustično kitaro, je kliknilo. "Takoj ko jo je zapel, sem vedel. Bilo je veliko boljših kandidatov za vlogo, ampak v tistem trenutku sem vedel, da je on pravi," se spominja Boyle. "Bilo je, kot da nikoli prej ne bi slišal te pesmi, ki jo imam rad. Prevzel jo je. Zelo je bil spoštljiv do pesmi Beatlov, a hkrati tudi zelo svoboden pri izvedbi … Nekaj je bilo na Himeshu, da so pesmi kar pripadale njemu."

Da bi vzeli Patela, ki je razmeroma neznan izven Združenega kraljestva, se je zdelo tvegano, a odločitev, da ga katapultirajo v svet, odraža vzpon samih Beatlov. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr in George Harrison so bili le moški iz Liverpoola, ki so ustvarili nekaj izjemnega in s tem izjemno vplivali na svet. "Danny in jaz naravnost obožujeva Himesha," še pravi Curtis. "Bil je duhovit in očarljiv, držal se je neke jasnosti, da pesmi Beatlov same dihajo, in všeč nama je bilo, da ni bil posebej znan," je še povedal.

IGRALSKA ZASEDBA: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran, Ana de Armas in Lamorne Morris REŽIJA : Danny Boyle SCENARIJ: Richard Curtis PRODUCENTI: Tim Bevan, Eric Fellner, Matt Wilkinson, Bernie Bellew, Richard Curtis, Danny Boyle IZVRŠNA PRODUCENTA: Nick Angel, Lee Brazier ŽANR: glasbena komedija

Naročnik oglasne vsebine je KARANTANIJA CINEMAS D.O.O.