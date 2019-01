Kevin Hart se vrača v vlogi, kot ga nismo vajeni

Oglasno sporočilo

V četrtek, 10. januarja na velika platna prihaja ameriška različica francoskega filma Prijatelja (The Intouchables) – Prijatelja za vedno, ki bo ogrela srca vseh v dvoranah, jih ganila do solz in s svojimi izvirnimi dialogi tudi nasmejala.

Leta 2012 je Slovenijo in svet navdušil francoski film Prijatelja (The Intouchables), resnična zgodba o nenavadnem in srčnem prijateljstvu med ostarelim tetraplegikom in njegovim pomočnikom.

Vrhunski igralski par Nicole Kidman in Bryan Cranston ob bok vzameta komika Kevina Harta, kar je prepričljiv recept za uspešno, smešno in ganljivo adaptacijo zgodbe, ki bo navdušila tudi največje skeptike. Kritiki in gledalci po svetu so namreč navdušeni in presenečeni, kako odlično in samostojno je priredba izpadla.

Kratka zgodba:

Nova navdiha polna komedija pripoveduje o dveh možakarjih iz različnih svetov – Dell Scott je nekdanji kaznjenec iz težavne četrti v newyorškem Bronxu, ki se trudi, da temačno preteklost pusti za seboj, Phillip Lacasse pa paraliziran milijarder, ki se je v svojem razkošnem stanovanju na vrhu nebotičnika na aveniji Park pogreznil v depresijo. Spoznata se povsem po naključju in med njima se splete prijateljstvo, ki za vedno spremeni njuni življenji.

Dell si na vse kriplje skuša najti službo, da zadovolji zahtevam pogojne prostosti in pri tem poskrbi za svojo ženo in sinka. Nasmehne se mu sreča, ko pride v stavbo na aveniji Park na pogovor za položaj hišnika, pristane pa v Phillipovem stanovanju na pogovoru za položaj visoko kvalificiranega negovalca. Phillipu sta všeč njegova zagnanost in drznost in mu ponudi odlično plačano službo, čeprav ne manjka precej boljših kandidatov in čeprav je proti izbiri odločno šefica njegovega osebja Yvonne, ki jo igra oskarjeva nagrajenka Nicole Kidman, medtem ko sta v čevlje naslovnih likov stopila komik Kevin Hart kot Dell in za oskarja nominirani večkratni dobitnik emmyja Bryan Cranston.

Hart že več kot desetletje zabava ljudi s svojimi stand-up turnejami in s komedijami, med katerimi sta Svaka pod krinko in Obveščevalna, v filmu Prijatelja za vedno pa se prvič preizkuša tudi v dramatični vlogi z upodobitvijo, ki bo občinstvo spravila tako v hihitanje kot v solze. "Želel sem si nekaj bolj zahtevnega in svojim oboževalcem ponuditi drugačen pogled na svet Kevin Harta, da vidijo, kaj vse so – po mojem mnenju – moji talenti," je povedal igralec.

"Rekel sem si, da če imam priložnost posneti nekaj s sijajnimi igralci in igralkami, ki znajo iz mene iztisniti te talente, potem bom to tudi storil. Vem, česa sem sposoben, a ko se postaviš ob bok najboljšim med najboljšimi, kakršna sta Bryan in Nicole, ti ne preostane drugega, kot da si do zadnjega vlakna pripravljen in slediš njihovemu vzoru."

In medtem ko je bil Hart več kot pripravljen dokazati, da je sposoben prevzeti vlogo, ki ne zahteva zgolj njegovega značilnega komičnega čuta, temveč tudi rahločutnost za čustvene in dramatične prizore, režiser filma Neil Burger (Iluzionist, Odklenjen in Razcepljeni) ni bil prepričan. Spominja se pogovora s producenti filma, ko so prvič omenili komikovo ime. "Rekli so, da se jim zdi, da bi v vlogi radi videli Kevin Harta," pravi. "Res? sem odvrnil. Poznal sem njegovo delo in vedel, kdo je, a očitno nisem vedel vsega. Spet sem si ogledal vse, kar je posnel, ga dodobra proučil in odkril nekaj, kar je, kot kaže, jasno vsem – da je Kevin pravi pripovedovalec zgodb."

Režiser in igralec sta se nato srečala in predebatirala kompleksnost vloge. Komik je spregovoril o svojem težkem odraščanju in z zagotovil, da se lahko z Dellom poistoveti. "Pred mano se je prelevil v lik in me tako prepričal," priznava Burger.

