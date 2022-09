Ker zaradi bolezni ne more več igrati, bo to počel njegov digitalni dvojček

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bruce Willis je postal prvi igralec, ki je prodal pravice do uporabe svojega "digitalnega dvojčka" v filmih.

Ameriški igralec Bruce Willis je letos spomladi sporočil, da bo zaradi afazije, možganske bolezni, ki prizadene kognitivne sposobnosti, prenehal igrati.

To pa ne pomeni, da njegovega obraza ne bo več v filmih. Zdaj je namreč presenetil z novico, da bodo odslej snemali filme, v katerih bo nastopal njegov "digitalni dvojček".

Pravico do uporabe njegove podobe oziroma obraza je prodal podjetju Deepcake, ki se ukvarja s tako imenovano tehnologijo deepfake, s katero je mogoče umetno ustvariti prepričljive replike resničnih oseb.

Foto: Guliverimage/Picture Alliance

"Z razvojem sodobne tehnologije bom lahko komuniciral, delal in sodeloval pri snemanju filmov," je 67-letni Willis sporočil v izjavi za javnost, "to je zame povsem nova in zanimiva izkušnja ter sijajna priložnost, da se vrnem v preteklost."

Willis je imel zaradi afazije, ki prizadene sposobnost komuniciranja, v zadnjih letih na snemanjih vse večje težave, zadnjih nekaj filmov je posnel s pomočjo dvojnika.

