Je to najbolj kontroverzna serija leta 2023? #video

Nova HBO-jeva serija Idol je bolj kot zaradi zvezdniških The Weeknda in Lily-Rose Depp v glavnih vlogah zaslovela s serijo škandalov in sporov, ki so se kopičili med več kot enoletno produkcijo.

Idol je nova HBO-jeva serija, ki spremlja popzvezdnico na poti iskanja vrnitve na vrhove lestvic po tem, ko je prebrodila hujše psihične težave. Pri tem zapade pod vpliv karizmatičnega lastnika nočnega kluba in vodje kulta, ki v njej vzbudi kreativnost, a za ceno seksualne in osebne svobode. Tako je vsaj mogoče sklepati po prvi epizodi in tem, kar je že znanega o zgodbi.

Morda je Idol tudi zgodba o kultu, iskanju osebne svobode in vlogi feminizma v popularni glasbi, a nekje med številnimi spremembami scenarijev in meseci ponovnih snemanj je prišlo na dan preveč informacij o zapletu zgodbe in še več o zapletih na snemanju. Jasno je le, da so posneli ogromno spolno eksplicitnih prizorov, kako bodo ti vključeni v zgodbo, pa bomo še videli.

Kdo ima glavno besedo?

Osnovno idejo za serijo Idol je imel kanadski glasbeni zvezdnik Abel Makkonen Tesfaye, sicer znan pod umetniškim imenom The Weeknd, ki je sodeloval pri osnutkih scenarijev in sprejel glavno vlogo vodje kulta Tedrosa. HBO je k sodelovanju pritegnil tudi Sama Levinsona, avtorja izjemno odmevne serije Evforija, glavno vlogo pa je dobila Lily-Rose Depp, hčerka ameriškega igralca Johnnyja Deppa in francoske igralke in pevke Vanesse Paradis.

Ker je bil v začetku produkcije Levinson zaposlen s snemanjem druge sezone Evforije, je mreža režijo zaupala Amy Seimetz, ki se je po dolgi karieri markantnih stranskih vlog v neodvisnih filmih lotila režije in dosegla precej kritiškega uspeha s serijo Romanca na poziv (The Girlfriend Experience) in filmom Jutri bo umrla (She Dies Tomorrow), eni od najbolj srhljivih grozljivk, ki je izšla iz pandemije. Film si lahko ogledate v videoteki DKino.

Kot je o zapletih na snemanju obsežno poročal Rolling Stone, nato pa še številni tabloidi, Seimetzeva očitno ni bila kos projektu, medtem ko je bil Levinson povsem zaposlen z Evforijo, zato ji je TV-mreža v času menjave vodstva in lastništva krovne korporacije pustila povsem proste roke. Številni sodelujoči so navedli, da je Seimetzeva imela precej težav, najprej zaradi nedokončanih scenarijev ob začetku snemanja, ko je nato uvajala vse več lastnega vpliva, pa zaradi nenehnih sprememb v zadnjem trenutku. Tako naj bi igralci pogosto dobili zvečer nove dialoge za naslednji dan, zjutraj pa naj bi jih pričakala že povsem spremenjena različica.

Od feminizma k eksplicitnemu seksu

Težko je reči, ali bi bila serija, kot jo je zastavila Seimetzeva, v resnici dobra, a po navedbah nekaterih sodelavcev naj bi se zgodba osredotočila na lik Lily-Rose Depp, osrednja tema pa bi se vrtela okrog feministične rešitve iz kulta. S tem pa ni bil zadovoljen The Weeknd, saj naj bi želel, da je osrednji lik on. Vodilni v studiu so se strinjali in odpustili Seimetzevo, čeprav je takrat posnela že več kot tri četrtine serije. Počakali so, da je Levinson končal Evforijo, in mu prepustili vajeti, ta pa se je odločil znova posneti večino serije in menda prestaviti pozornost z opolnomočenja ženske na nevaren rob iger moči v spolnih razmerjih s čim več eksplicitnimi prizori.

Levinsonova serija Evforija, v kateri glavne vloge igrajo Zendaya, Hunter Schafer in Sydney Sweeney, je postala zloglasna nemudoma po premieri, saj je z neizprosnim prikazom najstniškega seksa in zlorabe drog šokirala gledalce vseh starosti ter odprla številne debate. Pri Idolu se je Levinson očitno odločil, da poskusi občinstvo z vpogledom v zakulisje pop zvezdništva še bolj vreči iz tira kot z življenji običajnih najstnikov. Nekako tako kot HBO-jeva serija Priskledniki (Entourage) o Hollywoodu, a brez olepševanja.

A žal je ista TV-mreža že poskusila ponuditi brezkompromisni vpogled v bakanalije glasbene industrije s serijo Vinil (Vinyl), ki je med ustvarjalce štela tudi Micka Jaggerja in Martina Scorseseja, a je bila tako slabo gledana, da so jo ne le ukinili po prvi sezoni, temveč iz davčnih razlogov tudi izbrisali iz videoteke HBO Max. Ali serijo Idol lahko doleti ista usoda?

Je serija Idol vredna ogleda?

Sodeč po prvi epizodi je Idol serija, ki ima nekaj potenciala, a je tako neznansko dolgočasna in brezdušna, da ne kaže, da ga namerava izkoristiti. Prva epizoda služi predvsem spoznavanju glavnih junakov in vzpostavljanju razmerij med njimi. Glavna junakinja je Jocelyn, pop zvezdnica, ki si je ravno opomogla po živčnem zlomu in se pripravlja na snemanje videospota za nov komad. Nenehno je obkrožena s skupino ljudi, ki služi z njenim uspehom, od asistentke do menedžerja, publicistke in organizatorja koncertov, prav vsi se nenehno vedejo kot odrasli okrog dojenčka, ko jo poskušajo ujčkati, ji lagati, in povsem ignorirajo njene želje.

Ti prizori so mojstrsko posneti in mestoma humorni, a izgubijo naboj, ko postanejo ponavljajoči. Ko se Jocelyn odpravi žurat, sreča karizmatičnega lastnika nočnega lokala Tadeusa, ta jo nemudoma pritegne in tako ga povabi k sebi na večerjo in poslušanje njene nove pesmi. On ji očita, da zveni, kot da nima pojma o seksu, in jo zvabi v sadomazohistično spolno igro prepuščanja moči, da bi ji pomagal najti glas. Tukaj naj bi dogajanje kipelo od spolne energije in strasti, a je pravzaprav videti skoraj klinično in puhlo, deloma zato, ker je prizor pretirano izumetničen, deloma pa zaradi tega, ker Deppova in The Weeknd nista dobra igralca. Predvsem pa je prepričljivo spolno naelektrene prizore res težko posneti, kar so povsem očitno dokazali filmi 50 odtenkov sive.

Kljub slabim recenzijam in ne najbolj toplemu sprejemu na premieri v Cannesu bo serija Idol še nekaj časa nedvomno precej gledana že zaradi obljubljenih prikazov spolnih ekscesov med obema zvezdnikoma. Morda bo sčasoma celo postala boljša in ujela nek tempo. Morda bo celo imela jasno in družbeno relevantno sporočilo. A če se to ne bo zgodilo, jo bo HBO iz davčnih razlogov najverjetneje izbrisal še pred koncem leta.

Idol je na sporedu na kanalu HBO ob ponedeljkih zvečer, nove epizode pa najdete v pretočni videoteki HBO Max. Tam lahko najdete tudi serijo Evforija.

