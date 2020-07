Igralka po snemanju s Tomom Cruisom: Tako sem se ga bala

Thandie Newton je leta 2000 zaigrala v nadaljevanju franšize Misija: nemogoče, ki je pozneje postala ena od najuspešnejših v filmski industriji. A čeprav bi se marsikomu zdelo, da je snemanje filma s Tomom Cruisom sanjsko, Thandie zagotavlja, da še zdaleč ni tako.

V nedavnem intervjuju za Vulture je razkrila, da pozneje ni več sodelovala pri franšizi, ker je niso prosili, poleg tega pa se je "zelo bala Toma", je razložila. "Bil je zelo dominantna oseba, zelo se trudi, da bi bil prijazen. A pritisk je bil hud. Veliko zahteva. Mislim, da ima občutek, da je edini, ki lahko stvari izpelje na najboljši način."

Tom in Thandie v filmu Misija: nemogoče 2 Foto: IMDb

"Pognalo me je v občutek negotovosti in groze"

Nato je delila izkušnjo s snemanja nekega prizora, pri katerem jima ni šlo najbolje, on pa je nato predlagal, da zamenjata vlogi. To je vse skupaj le še poslabšalo, je razkrila 47-letna zvezdnica. "On je igral mojo vlogo, jaz pa njegovo. In to mi tako ni pomagalo, še več, še bolj me je pognalo v občutek negotovosti in groze."

Cruise jo je zvečer poklical po telefonu in Newtonova je pričakovala opravičilo, namesto tega pa ji je le sporočil, da bosta prizor posnela še enkrat.

Naslednjič se je potrudila, kolikor se je le lahko, a meni, da "to ni bil najboljši način, kako iz nekoga izvabiti najboljše", je še pojasnila.

Thandie si je po filmu Misija: nemogoče 2 ustvarila uspešno igralsko kariero. Med drugim je bila odlična v seriji Westworld. Foto: HBO

Ob tem je še dodala, da nikakor ne misli, da je 58-letni zvezdnik slaba oseba, a da je pod hudim stresom. "Ni bilo tako grozno, imela sem se nepozabno," je dejala in še razkrila, da ji je to vlogo priskrbela kar Tomova nekdanja žena Nicole Kidman.

