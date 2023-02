Igralka Andrea Riseborough lahko obdrži nominacijo za oskarja

Incident ni povzročil umika nominacije, je v torkovi izjavi zapisal izvršni direktor oskarjevske akademije Bill Kramer. A nekatere oglaševalske taktike so sprožile pomisleke. Akademija si namreč prizadeva za "pošten in etičen" proces podeljevanja nagrad, ki temelji na zaslugah filmskih ustvarjalcev. Smernice bi bilo treba dodatno pregledati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

41-letna britanska igralka se za oskarja v glavni igralski kategoriji poteguje skupaj s Cate Blanchett iz filma Tar, Michelle Yeoh iz filma Vse povsod naenkrat, Ano de Armas iz Blondinke in Michelle Williams iz Fabelmanovih.

Njena vloga v filmu deležna odobravanja kritikov

Njena zapletena vloga matere samohranilke alkoholičarke v filmu To Leslie je bila deležna odobravanja kritikov, vendar je nizkoproračunska neodvisna drama režiserja Michaela Morrisa dosegla le malo gledalcev in članov akademije. To se je spremenilo šele, ko so njeni ugledni kolegi, vključno z Gwyneth Paltrow, Amy Adams, Kate Winslet, Susan Sarandon in Edwardom Nortonom, zagovarjali igralko na družbenih medijih ali na dogodkih. To dejanje je pri nekaterih sprožilo kritike in pomisleke o mogočih kršitvah smernic akademije.

Letošnja 95. podelitev oskarjev v Hollywoodu bo 12. marca. Favorit z 11 nominacijami je znanstvenofantastična komedija Vse povsod naenkrat. S po devetimi nominacijami ji sledita irska črna komedija Duše otoka in nemška protivojna drama Na zahodu nič novega.