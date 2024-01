Igralec, nominiran za oskarja: Sem več kot razočaran

Na seznamu nominacij za oskarje, objavljenem v torek, v oči bodejo predvsem nominacije, ki jih je zbral film Barbie . Ta ima osem nominacij, med drugim v kategoriji za najboljši film, medtem pa za oskarja nista nominirani ne režiserka Greta Gerwig ne glavna igralka Margot Robbie.

Za igralska oskarja sta v filmu Barbie nominirana America Ferrera v kategoriji stranskih igralk in Ryan Gosling v kategoriji stranskih igralcev. Zadnji se je kmalu po objavi nominacij oglasil v uradnem sporočilu za javnost in v njem izrazil nezadovoljstvo z odločitvijo filmske akademije.

"Sem izjemno počaščen, da sem nominiran ob tako sijajnih igralcih v letu tako izjemnih filmov. In čeprav si nikoli nisem mislil, da bom izrekel kaj takšnega, sem neizmerno počaščen in ponosen, da sem nominiran za upodobitev plastične lutke po imenu Ken," je zapisal Gosling.

Barbie in Ken: Margot Robbie in Ryan Gosling Foto: Guliverimage

"Toda Ken brez Barbie ne obstaja," je nadaljeval, "in film Barbie ne bi obstajal brez Grete Gerwig in Margot Robbie, oseb, ki sta najbolj zaslužni za ta zgodovinski, globalno priljubljen film. Nihče v tem filmu ne bi dobil nobenega priznanja, če ne bi bilo njunega talenta, vztrajnosti in genialnosti. Več kot razočaran sem, da nista nominirani. Z dvema neživima, borno oblečenima lutkama sta nas nasmejali, nam zlomili srca, premikali meje in pisali zgodovino."

Dodal je, da si vsi nominiranci nedvomno zaslužijo priznanje filmske akademije, in izrazil veselje ob nominacijah, ki si jih je film Barbie vendarle prislužil.

Z njim se je strinjala tudi America Ferrera, ki je bila z vlogo v Barbie nominirana v kategoriji stranskih igralk, in v pogovoru za Variety izrazila razočaranje, da sta Greta Gerwig ter Margot Robbie ostali brez nominacije.

