Grozljivi Chucky se je vrnil

Grozljivko je režiral Lars Klevberg, scenarij pa je napisal Tyler Burton Smith. Gre za remake zgodbe, ki je bila upodobljena že leta 1988, današnjemu občinstvu pa ponuja nekaj več. V glavnih vlogah nastopita Aubrey Plaza in Gabriel Bateman, svoj glas pa je Chuckyju posodil igralec Mark Hamill.

O zgodbi

Samohranilka Karen (Aubrey Plaza) svojemu sinu Andyju (Gabriel Bateman) za rojstni dan podari igračo, ne da bi vedela, da je igrača zlobne narave in ima zmožnost ubijati.

Ko je originalna grozljivka leta 1988 prišla na velika platna, je imel producent Seth Grahame-Smith le 12 let, in ga je zelo prestrašila, a jo je gledal znova in znova in tako postal pravi oboževalec. S producentom Davidom Katzenbergom sta originalni film malce posodobila. "Nismo si želeli zgolj preoblikovati filma iz leta 1988, ki je klasična grozljivka, ki je svetu predstavila enega največjih zlobnežev vseh časov. Želeli smo v grozljivki predstaviti nekaj novega, kar je pomembno za današnje občinstvo."

Dolgo so razmišljali, kaj bi to lahko bilo. Živimo v svetu, kjer je vse povezano – kamere in mikrofoni so povsod, naše naprave se med seboj pogovarjajo. »Navdušilo nas je, kaj bi to pomenilo za Chuckyja, če ne bi bil le otroška igrača, ampak resnično vrhunski tehnološki izdelek, ki je spremljevalec otrok. Kaj bi se zgodilo, če bi se nekaj z tako veliko močjo pokvarilo, kakšne bi bile možnosti?« sta razmišljala producenta o nečem novem, obenem pa se zavedala odgovornosti do dolgoletnih oboževalcev.Katzenberga je že ob ogledu prvotnega filma prestrašilo dejstvo, da se lahko igrača, ki jo ima vsak otrok, obrne proti njemu, sedaj pa na vso zadevo gleda še z večjim strahom – nekaj, kar uporabljamo vsak dan, nam lahko škoduje.

"Posodobljen Chucky je veliko bolj napreden," dodaja Grahame-Smith. "Na voljo ima več načinov, da vas ubije. Zdaj lahko dostopa do drugih naprav, pogleda skozi njih, prevzame termostate, vozila, robote in podobno… Uporabi lahko vse, kar je na voljo, da terorizira in ubije. Spoznajte Chuckyja 2.0."

Svoj glas je Chuckyju posodil igralec Mark Hamill, znan pa vlogi Luka Skywalkerja iz trilogije Vojna zvezd. "Izjemno srečo imamo, da imamo ikono, ki ustvarja novo podobo ikone," je povedal Katzenberg. "Mark je nadarjen igralec in izjemen vokalni izvajalec, in ta izziv je sprejel z neverjetno energijo in predanostjo."

IGRALSKA ZASEDBA: Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry, Tim Matheson, Mark Hamill (glas Chuckyja)

REŽIJA: Lars Klevberg

SCENARIJ: Tyler Burton Smith

LIKI: Don Mancini

PRODUCENTA: Seth Grahame-Smith in David Katzenberg

IZVRŠNA PRODUCENTA: Chris Ferguson in Aaron Schmidt

ŽANR: grozljivka

