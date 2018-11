Disney v velikem slogu oživlja legendarno animirano klasiko #video

Po spletu je zaokrožila prva napoved nove, v sodobni tehniki animacije ustvarjene različice Disneyjevega animiranega filma Levji kralj. Zanimivost filma je, da se v njem v glavnih vlogah pojavljajo živali v realni podobi, animirane po priljubljeni Disneyjevi zgodbi. Glavnim junakom so glas med drugim posodili Donald Glover, James Earl Jones in Beyonce.

Napovednik filma Levji kralj (2019). Video je v angleškem jeziku. Video: YouTube.

Animirani film Levji kralj iz leta 1994 je v blagajne kinematografov po vsem svetu prinesel skoraj milijardo dolarjev. Pesem Can You Feel Love Tonight Eltona Johna in Tima Ricea je bila nagrajena z oskarjem in je doživela velik prodajni uspeh. Uspešna je bila tudi odrska produkcija Levjega kralje na Broadwayu iz leta 1997, ki je pobrala šest nagrad tony.

Sodobna različica animirane klasike na filmskih platnih poleti 2019

Levji kralj se poleti 2019 vrača na velika platna v režiji Jona Favreauja, pri čemer so animatorji uporabili vsa možna sodobna orodja in poskrbeli za pristnost nastopajočih živali, podobno kot so to storili že v uspešnici Knjiga o džungli, ki ga je prav tako režiral Favreau.

V prvi najavi je prikazan uvod v zgodbo Levji kralj, ko opica Rafiki prebivalcem Dežele ponosa predstavi Simbo, novorojenega potomca kralja Mufase. Pripovedovalec zgodbe na posnetku je James Earl Jones, ki je Mufasi glas posodil v filmu iz leta 1994 ter tudi v novi različici.

Napovednik filma Levji kralj iz leta 1994. Video je v angleškem jeziku. Video: YouTube.

Simbi bo glas posodil Donald Glover, Beyonce bo Simbova prijateljica iz mladosti Nala, Chiwetel Ejiofor pa se bo prelevil v zlobnega kraljevega brata Scara. Favreau je nedavno povedal, da se mu uresničujejo sanje, ko s tako nadarjeno ekipo ponovno oživljajo veliko filmsko klasiko.