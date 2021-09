Daniel Craig je prepričan, da Bond ni vloga za žensko

Konec septembra v kinematografe prihaja dolgo pričakovani 25. film iz franšize o tajnem agentu Jamesu Bondu. Film Ni čas za smrt (No Time To Die) je zadnji, v katerem bo Bonda upodobil Daniel Craig, medtem ko se o njegovem nasledniku še naprej na dolgo in široko ugiba. Potem ko so se v preteklosti pojavljali namigi, da bi Bond lahko bil temnopolt ali pa ženskega spola, se je glede tega zdaj oglasil tudi Craig.

Za Radio Times je izjavil, da po njegovem mnenju James Bond ni vloga za igralko, češ da si ženske zaslužijo svoje vloge, ki niso bile napisane za moške.

"Za ženske in za igralce vseh ras bi preprosto morale obstajati boljše vloge," je dejal, "zakaj bi ženska igrala Jamesa Bonda, ko pa bi morala obstajati prav tako dobra vloga, napisana za žensko?"

Craigovo čustveno slovo od ekipe

Pred kratkim se je sicer na spletu znašel posnetek Craigovega čustvenega govora ob koncu snemanja najnovejše in njegove pete ter zadnje bondiade.

"Z mnogimi od vas sem sodeloval pri vseh petih filmih in vem, da se je marsikaj govorilo o tem, kaj si mislim o teh filmih," je dejal, "toda užival sem v prav vsaki sekundi teh filmov, sploh v tem zadnjem, ker sem lahko vsak dan delal z vami. Bilo mi je v čast."

