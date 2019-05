Člani Perpetuum Jazzile glavne zvezde animiranega filma

Oglasno sporočilo

Animirani film se zgleduje po svetovno znanih plišastih igračkah "UglyDolls", ki so v javnost prvič prišle leta 2011.S popolnim miksom glasbe, zabave, pustolovšline in liki ter svetom, kakršnega še ni bilo, GrdeLutke prinašajo sporočilo sprejemanja drugačnosti, boja za pravičnost, prijateljstva in veselja, predvsem pa, da moramo biti vedno najboljša različica samih sebe!

O zgodbi:

V čudovitem vendar drugačnem kraju, po imenu GrdoMesto, se praznuje vse, kar je čudno. Nenavadno je posebno in lepota pomeni veliko več, kot je vidno očem. Tukaj živi svobodomiselna Moksi in njeni prijatelji, GrdeLutke, ki vsak dan izkoristijo kot vrtinec dobre volje in pozitive ter praznovanje svoje nenavadne čudaškosti. Ti edinstveni prebivalci GrdegaMesta občasno pogledajo v nebo, kjer se bo zdaj, zdaj pojavila nova GrdaLutka in bila v skupnost sprejeta odprtih rok in velikega srca.Moksi (Katja Kovačič) ljubi svoje življenje v tem mestecu, vendar pa jo njena zvedava radovednost vodi v vprašanja, kaj se dogaja na drugi strani gore, ki je skrajna meja GrdegaMesta. Zato zbere skupino najbližjih prijateljev s katerimi se odpravijo na popotovanje onkraj gore in kjer naletijo na drugo mesto - Popolnost - kjer popolne lutke obiskujejo šolo, preden diplomirajo in odidejo v "pravi" svet, da bi našle čisto svojega otroka.

V Popolnosti Moksi in njeni prijatelji postanejo predmet posmehovanja in manipulacije zlobnega Luja (Mirko Medved), popolne lutke, ki je zadolžen za usposabljanje novincev. Zaradi tega so se GrdeLutke primorane soočiti s tem, kaj pomeni biti drugačen in z željo po sprejemanju in ljubezni, preden bodo prišle do spoznanja, da nikomur ni potrebno biti popoln, da bi bil edinstven in neverjeten ter da je najbolj pomembno tisto, kar nosimo v srcu.Animirana pustolovščina, ki bo ogrela srca vsem generacijam, nosi sporočilo, ki ga mora slišati prav vsak. Za izjemno glasbeno doživetje pa so poskrbeli člani zasedbe Perpetuum Jazzile in s tem se nam obeta filmski glasbeni dogodek leta, ki ga enostavno ne smeš spregledati. GrdeLutke in njihovo edinstveno sporočilo sprejemanja drugačnosti pa z vsem srcem podpira tudi slovenska umetnica in influencerka Ana Rogel, ki tudi poziva starše, naj otrokom omogočijo ogled v kinu.

GrdeLutke v kina po Sloveniji prihajajo 9. maja. Distributer je Blitz Film & Video Distribution.

Naročnik oglasnega sporočila je Blitz Film & Video Distribution D.O.O.