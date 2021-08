Bono nepričakovano obiskal Sarajevo #video

Kot poroča Variety, je Bono nagovoril polno dvorano narodnega gledališča, pred katerim so se v veliki vročini zbrali njegovi oboževalci, ki so ob čakanju na njegov prihod peli uspešnice U2.

"Zame je Sarajevo še vedno prestolnica soobstoja"

Dejal je, da se mu zdi, kot da obstajata dva Sarajeva - resnični in domišljijski, ki je poln navihanosti, zabave in čarovnije. "In zame je še vedno prestolnica soobstoja. To izjemno mesto in ta izjemni festival, ki je skoraj vezivno tkivo med tema dvema Sarajevoma," je poudaril pevec in borec za človekove pravice.

Foto: SFF/Obala Art Centar

Zgodovina povezanosti med irskim zvezdnikom in Sarajevom sega skoraj tri desetletja v preteklost, ko ga je ameriški humanitarni delavec seznanil s stisko v Bosni in Hercegovini, kjer je leta 1992 izbruhnila vojna. Leto kasneje, med evropskim delom turneje Zoo TV Tour, so U2 predvajali prenos v živo iz Sarajeva, ki je bil tedaj sredi obleganja.

Sloviti sarajevski koncert leta 1997

Bono je nato na povabilo bosanskega zunanjega ministra in prijatelja Muhameda Šaćirbegovića novo leto 1996 preživel v Sarajevu. Takrat se je sestal tudi z bosanskim predsednikom Alijo Izetbegovićem in mu povedal, da ga je užalostila popolnoma pogorela sarajevska narodna knjižnica. Dejal je, da bi v njej rad priredil koncert, vendar so mu to odsvetovali, saj je bilo zaradi nevarnosti streljanja zbiranje množic še prenevarno. Tako je v povojnem Sarajevu prvič nastopil septembra 1997, v okviru svetovne turneje U2.

Foto: SFF/Obala Art Centar

Leta 2000 je na šesti izdaji sarajevskega filmskega festivala predstavil Hotel milijon dolarjev, za katerega je napisal glasbo in sodeloval pri scenariju. Letos je Wima Wendersa, ki je za režijo prejel berlinskega srebrnega medveda, imenoval za "velikana kina", spomnil pa je tudi na producenta istoimenskega albuma Hala Willnerja, ki je lani umrl zaradi posledic bolezni covid-19: "Če v glasbi čutite nekaj malenkost posebnega, čutite duh Hala Willnerja."

Wim Wenders letošnji prejemnik srca Sarajeva

Wenders je v petek na uvodni slovesnosti prejel častno nagrado srce Sarajeva, opozoril pa je tudi na po njegovem mnenju preskromno Bonovo trditev, da ima sam kot soscenarist le "majhno pisno zaslugo" v filmu. "Ti si ustvaril zgodbo," je poudaril.

Wim Wenders, Bono in direktor Sarajevskega filmskega festivala Mirsad Purivatra Foto: SFF/Obala Art Centar

Sarajevski filmski festival so v prestolnici Bosne in Hercegovine prvič pripravili leta 1995, nekaj mesecev pred koncem štiriletnega obleganja Sarajeva z željo, da bi pomagali pri revitalizaciji civilne družbe in ohranili svetovljanski duh mesta. Od takrat so ga med drugim obiskali Susan Sontag, Milče Mančevski, Steve Buscemi, Willem Dafoe, Jeremy Irons in Angelina Jolie. Letošnji festivala bo trajal do 20. avgusta.

Preberite še: