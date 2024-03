Spalnica vaših sanj v slogu 2024

Pomlad je čas, ko smo polni energije in idej, zato je tudi primerno, da se lotimo večjih, zahtevnejših projektov v svojem domu. Med prostori, ki so največkrat zapostavljeni glede prenove, je vsekakor spalnica. Toda zaradi možnosti dela od doma in rabe prenosnih računalnikov so tudi spalnice postale prostori, v katerih se ne zadržujemo samo čez noč in so zato lahko stilsko nedovršene. Za navdih si oglejmo trende za 2024.

Foto: Lesnina XXXL

Navdihujoče spalnice

Dobra zasnova spalnice vam lahko poleg dobrega spanca prinese tudi možnost, da je eden najbolj sproščujočih prostorov v vašem domu. Če želite v letu 2024 osvežiti svojo spalnico, spremenite prostor v blaženo varno zavetje z vključitvijo navdihujočih barv, materialov, dekorja in mehke posteljnine. Te ideje presegajo trendovsko privlačnost, vsako od njih lahko prilagodite svojemu osebnemu slogu in svojemu prostoru. Tako bo vaša spalnica ne samo prostor, namenjen počitku, temveč tudi prostor, v katerem se boste najbolje počutili.

Foto: Lesnina XXXL

1. Prepletajoči se slogi

Minili so časi, ko se je morala vsaka stena ali kos pohištva ujemati v barvi in slogu. Zdaj trendi kažejo, kako ustvariti izbrano estetiko, ki je še posebej uporabna za partnerje z različnimi slogi oblikovanja. Za navdih in osnovo izberita vsak en močan element, ki bo določil mešanico slogov, tekstur in barvno paleto. Svoj unikatni slog lahko gradite s tem, da za navdih vzamete vzorce in barve s prešite odeje , ki jo izberete, ter jih kombinirate z obliko, slogom in materialom kosa pohištva, ki ga izbere vaš partner.

Foto: Lesnina XXXL

2. Posteljnina naj pričara občutek udobja

Močne barve, kot so bordo, bela, kraljevsko modra, črna, in primarne barve bodo letos vnesle energijo v spalnice vseh velikosti in oblik. Če želite v prostoru ustvariti živahen ritem, ga popestrite s trendovsko temo pisanih blazin in pregrinjal v neštetih teksturah, uporabite plišast žamet in tkanine, ki v spalnici pričarajo občutek udobja. Za uravnoteženje celotnega videza vnesite belo odejo s svetlimi ali toplimi odtenki. Ne marate bele barve? Zamenjajte barvo posteljnine v nekaj odtenkov svetlejšo barvo od tiste, ki prevladuje v vaši spalnici, da zmehčate celotno paleto.

Foto: Lesnina XXXL

3. Lamele in les

Če se ne morete odločiti za drzno barvo, vendar želite raziskati domiseln način opremljanja prostora, lahko vnesete nekaj drznosti z uporabo lamelnih elementov. Te najdete tako kot plošče, ki se namestijo na stene, ali pa so del pohištvenih kosov, na primer omar. Odličen pristop je tudi uporaba lesa kot primarnega materiala za pohištvo. Tu prednjačita hrast in oreh, ki s svojima barvama, teksturo in letnicami v spalnico vneseta toplino ter občutek varnosti.

Foto: Lesnina XXXL

4. Ne pozabite na kakovost spanja

Kakovosten spanec, po katerem se zbudimo spočiti in optimistični, ne bo nikoli iz trenda. Zato je izbira pravega ležišča ali vzmetnice vedno izjemnega pomena. Za ta pomemben korak si vzemite dovolj časa, obiščite najbližjo poslovalnico Lesnine in se posvetujte s prodajalci. Ležišče preizkusite v trgovini, naj vas ne bo sram uleči se na za to pripravljena razstavna ležišča in vzmetnice ter v vašem najljubšem položaju odležati vsaj deset minut. Tako se boste v široki ponudbi ležišč in vzmetnic, ki jo nudi Lesnina , zagotovo našli pravo za vas.

Foto: Lesnina XXXL

5. Barva leta 2024

Peach fuzz ali breskov puh je barva leta 2024. Nežna, svetla, mehka pastelna barva je kot nalašč za uporabo v spalnici. Ne glede na to, ali se boste odločili, da vso sobo, vključno s stropom pobarvate v ta rožnatooranžen odtenek, ali ga boste vnesli le z nekaj dodatki, bo občutek pozitivnosti preveval vašo spalno oazo. Posebno zanimivo, a harmonično okolje ustvarite, če se igrate in pomešate predmete enake barve v sijajni in mat izvedbi.