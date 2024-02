Podjetje Carrier je predstavilo več novih linij visokotemperaturnih toplotnih črpalk

Carrier, ki je del družbe Carrier Global Corporation, je globalno prisotno vodilno podjetje na področju inteligentnih rešitev ogrevanja, hlajenja, klimatizacije in prezračevanja.

AquaForce® in AquaSnap®, nove linije naprav toplotnih črpalk zrak-voda in voda-voda z zmogljivostjo od 30 kilovatnih ur vse do 1,5 megavata ter izstopno temperaturo vroče vode do 82 stopinj Celzija oz. celo do 120 stopinj Celzija, so zasnovane z namenom zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida in stroškov energije. Vse naprave za delovanje uporabljajo HFO-hladila z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP).

Doseganje visokih temperatur predtoka toplotnim črpalkam nove linije omogoča, da nadomestijo kotle na fosilna goriva v kotlovnicah večjih objektov, kot so večstanovanjske zgradbe, poslovne stavbe in industrijski objekti. Z uporabo inovativnih tehnologij, razvitih posebej za novo linijo visokotemperaturnih toplotnih črpalk, je družba Carrier naredila nov korak za doseganje cilja ESG 2030, s katerim želijo zmanjšati ogljični odtis svojih uporabnikov do konca leta 2030 za več kot eno gigatono.

Poleg izkoriščanja toplote iz okoliškega zraka in podtalne vode lahko toplotne črpalke zajamejo odpadno toploto tudi iz številnih različnih virov, kot so odpadna toplota iz računalniških središč, rekreacijskih objektov, hotelov in restavracij, procesne vode v farmaciji in kemični industriji, dimnih plinov in kanalizacijskih sistemov. Zbrana toplota se lahko uporabi za ogrevanje prostorov ali procesov in pripravo tople sanitarne vode.

Enote so pripravljene za povezavo s Carrierjevo platformo v oblaku, ki omogoča spremljanje delovanja in učinkovitosti sistema v realnem času na podlagi inteligentnega predvidevanja, kar omogoča večjo odzivnost in učinkovitost sistemov na zunanje spremembe.

Da bi zmanjšali obratovalne stroške in ohranili najvišjo učinkovitost delovanja toplotnih črpalk med celotno življenjsko dobo, lahko uporabniki izberejo tudi storitev, ki namesto na klasičnem preventivnem temelji na napovedanem vzdrževanju, kar prihrani čas in zniža stroške vzdrževanja.

"Razširitev linij AquaForce® in AquaSnap® je ključni korak pri izpolnjevanju naše zaveze za podporo Evropskemu zelenemu dogovoru. S tem pomagamo pri doseganju ogljične nevtralnosti na področju ogrevanja v Evropi. S poudarkom na visoki temperaturi izstopne vode, zmogljivosti, zanesljivosti in učinkovitosti so te toplotne črpalke odlična rešitev za stranke, ki želijo zmanjšati svoj ogljični odtis in prispevati k bolj trajnostni prihodnosti z zamenjavo kotlov na fosilna goriva ali njihovo vključitvijo v hibridne sisteme," so ob predstavitvi povedali predstavniki podjetja Carrier.

