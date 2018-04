Klasika za stoletja

Vsebino omogoča Wienerberger

Gradnje se lotevamo z veliko odgovornostjo in spoštovanjem, saj gradimo samo enkrat, morda dvakrat v življenju, naša pričakovanja pa so zelo visoka, kar je razumljivo. Gradimo svojo hišo, svoj dom. Na odločitve, ki jih bomo sprejeli, moramo biti dobro pripravljeni, brez negotovosti in dvomov.

Izbira strehe je ena od pomembnih odločitev pri gradnji ali obnovi hiše. Gre namreč za sistem različnih materialov, ki si morajo slediti v natančno določenem zaporedju in morajo biti kakovostno vgrajeni, če želimo, da bo življenje pod streho prijetno v vseh letnih časih.

Kakšno dodano vrednost ponuja strešna kritina Tondach?

Zahteve pri materialu za strešno kritino se nenehno povečujejo, ne samo glede na aktualne vremenske razmere, ampak tudi glede življenjske dobe, ekologije, učinkovitosti energije in dizajna.

Strešnike Tondach, katerih življenjska doba traja več kot sto let, uvrščamo v vrh najbolj kakovostnih kritin. Strešniki Tondach niso zgolj obstojni, ampak tudi ekonomični, kajti za ocenjevanje strešnega materiala je pomembna tudi obstojnost in ne samo stroški nabave. Strešnik iz gline lahko kot zgodovinsko zrel in zanesljiv gradbeni material v primerjavi z drugimi strešnimi materiali odlično izpolni vse "nove" zahteve.

Življenjska doba strešnika iz gline, ki je popolnoma naraven izdelek, narejen z žganjem pri več kot tisoč stopinjah Celzija, znaša več kot sto let. Funkcionalnost zajema dovajanje in uhajanje toplote, svobodo pri vzdrževanju in bivalno klimo. Tako lahko kritina Tondach zmanjša stroške energije do 20 odstotkov letno. Zato je naravna opečna kritina tudi optimalna dopolnitev pri nizkoenergijskih hišah, pasivnih hišah in novih sončnih hišah.

Trendi gradnje se spreminjajo, a samo resnična klasika ostaja

Med strešnimi kritinami Tondach pa je še posebej priljubljen brezčasni Bobrovec. Ta je preživel vse trende gradenj – od fevdalnih grofij srednjega veka prek Habsburžanov 19. stoletja in vse do današnjih, modernih oblik zgradb. Nekateri pravijo, da se vračajo šestdeseta ali osemdeseta leta, ampak ko gre za vprašanje gradnje, se vrača samo Bobrovec!

Proizvodnja strešnika Bobrovec se je razvijala in spreminjala skozi stoletja. Tako ima Bobrovec danes številne oblike in barvne možnosti, prilagojene za obnove zgodovinskih stavb in kulturnih spomenikov ter za sodobne moderne arhitekture.

Strešnik Tondach Bobrovec prepriča s preprosto in nadomestljivo lepoto. Njegova tradicionalna zaobljena oblika spominja na strešnik, ki smo ga kot otroci najpogosteje narisali na streho svojih hišk.

Brezčasni Bobrovec je lahko idealna rešitev za moderno klasiko in klasično gradnjo

Bobrovec je vlečeni strešnik malega formata in brez utorov. S svojo klasično lepoto je preprost in nevsiljiv. Spada med najbolj tradicionalne strešnike in je na razpolago v številnih oblikah. Posebej pri zgodovinsko in spomeniško zaščitenih objektih je tak strešnik odlična rešitev in garancija perfektne prenove in sanacije strehe. Ker pa klasika nikoli ne gre iz mode, je Bobrovec s svojim širokim spektrom oblik in barv primeren tudi za novogradnje in moderno arhitekturo.

Ravno rezan Bobrovec je tipična različica gladkega vlečenega strešnika z ravnim zaključkom, kar daje strehi geometrični karakter in jo optično podaljša. Strešnik priljubljene ravne oblike povsem ustreza tradicionalni gradnji, a obenem izpolnjuje trende sodobne arhitekture. Odlikujejo ga čiste, ravne linije.

Neminljiva lepota

Mnogo zgodovinskih zgradb v Sloveniji je tudi danes, po sanaciji in obnovi, prekritih prav s šarmantnim Tondach Bobrovcem. Njegova klasična lepota ni rezervirana samo za tradicionalno arhitekturo. Zaradi širokega nabora oblik in barv v mat in sijajni izvedbi je idealna rešitev za moderno arhitekturo.

Geometrijsko ravne in dizajnersko čiste linije ravno rezanega Bobrovca tega postavljajo v najožji izbor ne samo moderne, ampak tudi avantgardne arhitekture.

VIZUALIZACIJA STREHE Načrtujete pokrivanje strehe? Želite dobiti boljšo sliko, kako so videti naravni strešniki Tondach na določenih modelih hiše? Vizualizacija strehe Tondach omogoča, da se celotna ponudba izdelkov vizualizira na različnih strehah. Izberite hišo, ki jo želite preoblikovati, model strešnika, barvo in po izbiri tudi vrsto pokrivanja. Rezultat vizualizacije vam bo pokazal, kako je izbrani model strešnika videti na strehi.

Obstojna barva in kakovost

Različne površinske obdelave zgornje površine strešnika zagotavljajo obstojnost barv in trajno kakovost strehe, ki zadovolji tudi najzahtevnejše graditelje in naročnike. Za strešnik Bobrovec ne velja rek, da je lepota minljiva. Nasprotno, njegova lepota traja, kar se potrjuje vedno znova iz stoletja v stoletje. Poleg dokazane lepote Bobrovca in dolgotrajne lepote to potrjuje tudi 33-letna garancija.

Široka paleta barv

Odločitev o izbiri modela ali barve strešnika je veliko bolj preprosta, če si lahko ustvarite realno sliko pokrite strehe. Izbirate lahko med neverjetno paleto oblik in barv. Iz tega sledi več kot 400 različnih možnosti.