Pozabite na novoletne zaobljube! Samo tako ga boste spravile v pogon

"1. januarja bom začel redno telovaditi in bolj zdravo jesti. Ukinil bom vse slabe navade!" Kolikokrat se je že pohvalil s takšnimi načrti, ki so zelo hitro šli v pozabo?

Največkrat je za to kriva premajhna osredotočenost k cilju, slaba organizacija in seveda pomanjkanje osebnega trenerja oziroma nekoga, ki bi spremljal in ga usmerjal k doseganju svojih ciljev.

Kako mu lahko pomagate?

Če imate ob sebi nekoga (partnerja, brata, očeta, prijatelja, strica …), ki ima veliko željo po spremembi, ampak nikakor ne najde prave poti, je verjetno napočil pravi čas, da mu priskočite na pomoč. Naj bo prava pomoč vaše praznično darilo zanj. Kako? Postanite njegov najboljši navijač ali navijačica!

#Kakšni so njegovi cilji? Preverite skupaj z njim, kakšna je njegova zaobljuba. Pomembno je, da si čim prej postavi določene cilje, ki pa naj bodo realni in postopni. Največji uničevalec motivacije je neuspeh, ki pa je pogosto posledica preambicioznih želja. Skupaj sestavita načrt za vsaj prve tri mesece njegove preobrazbe. Sestavita urnike in cilje. Dobra motivacija je lahko tudi nagrada ob vsakem novem dosežku.

Kakšen šport bo izbral? Naj izbere tistega, ki mu je najbolj blizu in pri katerem se najbolje počuti. Naj šport postane tudi vadba za dušo in ne samo za telo. Naj se ne primerja s svojimi prijatelji ali vzorniki. Naj najde rekreacijo, ki bo koristna in hkrati tudi zabavna.

Kakšno opremo potrebuje? Dobra motivacija pri doseganju novih športnih rezultatov je tudi nakup nove opreme. Vendar naj pri tem ne pretirava. Pomagajte mu, da kupi res osnovne pripomočke, ki mu bodo dali nekaj začetnega elana.

Uravnotežena prehrana: Osnova uspešnega treninga je tudi uravnotežena prehrana, ki predstavlja pravo gorivo vsakega športnika. Pomembno je, da mu pomagate sestaviti raznolike in redne obroke, ki naj bodo prilagojeni intenzivnosti njegovih treningov. Naj zaužije dovolj ogljikovih hidratov, ki mu bodo dali dovolj energije. Pri redni aktivnosti so potrebe po ogljikovih hidratih tudi trikrat večje kot sicer.

Dovolj hidracije: Z večanjem športne aktivnosti se poveča tudi potreba po vnosu tekočine, tako pred športno dejavnostjo kot tudi med daljšo in intenzivnejšo aktivnostjo. Ključna pa je tudi hitra hidracija po vadbi – če je ta intenzivnejša, moramo poleg vode zaužiti tudi izgubljene minerale.

Neomajni pri izgovorih: Prej ali slej bo prišel trenutek, ko bo rekel "Ne morem, danes sem res utrujen." Ali: "Če preskočim samo en trening, ne bo hujšega." Takrat bodite pripravljeni z motivacijskim govorom in načrtom napredka. Odpovedovanje načrtovanih treningov je prvi korak h katastrofalnemu zaključku novoletne zaobljube. Bodite nepopustljivi in vztrajni.

Izjemno darilo za praznike – podarite mu še enega pomočnika

Eno je vaša podpora in zagreto navijanje, dodatna motivacija pa se nedvomno skriva še v enem darilu – vrhunski pametni uri Huawei Watch GT2 Pro. To bo, poleg vas, njegov glavni osebni trener in pomočnik pri doseganju svojih ciljev.

Zakaj so s pametno uro Huawei Watch GT2 Pro cilji lažje dosegljivi?

Seveda, motivacija in osebna zavzetost sta ključni. Pametna ura je pripomoček, ki bo to pot samo olajšala. Z njenimi pametnimi rešitvami in merjenji bo lažje nadzoroval in spremljal svoje treninge in ne nazadnje svoje napredke. In to je tisto, kar šteje – boljše počutje in dokazi za vrhunsko formo tudi skozi preproste analize.

Bolje kot osebni trener. Ura Huawei Watch GT2 Pro je vsestranski športni vodič.

Več kot 100 načinov vadbe: z novo uro Huawei Watch GT2 Pro ne bo imel več izgovorov. Podpira namreč več kot 100 načinov vadbe, kot so plezanje, tek na prostem, veslanje, deskanje, tenis itd., v praksi pomeni, da ga bo spremljala na treningu in beležila njegove rezultate. Je edinstven pomočnik predvsem za tekače, saj ponuja več kot 10 tekaških tečajev z glasovnim vodenjem – kot bi ob sebi imel pravega trenerja! Pri tem jo odlikuje enostavnost uporabe, saj bo samodejno zaznala začetek vadbe.

Zaznavanje zasičenosti s kisikom: Huawei Watch GT2 Pro ves čas beleži nasičenost krvi s kisikom, ne glede na to, kaj njen lastnik počne – telovadi ali celo spi.

Spremljanje spanja: S tehnologijo HUAWEI TruSleep™ 2.0 lahko naprava Huawei Watch GT2 Pro znanstveno sledi in diagnosticira 6 pogostih vrst težav s spanjem, hkrati pa ponuja predloge za boljši počitek. Ura med spanjem spremlja srčni utrip, analizira dihanje in tako na podlagi tega naredi oceno kakovosti spanja.

Stres: S pomočjo tehnologije HUAWEI TruRelax™, ponuja celodnevno spremljanje stresa in skrbi za dobro počutje.

24-urno zaznavanje srčnega utripa:Tehnologija HUAWEI TruSeen™ 4.0+ natančno spremlja srčni utrip in pošilja opomnike, če bi utrip padel ali se preveč povišal.

Vedno bo našel pravo pot nazaj: Funkcija "Route Back" beleži pot in uporablja GPS za natančno določanje položaja. V praksi to pomeni, da boste vedno brez skrbi, tudi ko bo šel na daljši treking - ura mu bo pomagala poiskati pot do doma.

Ne samo za šport – spoznajte vsestransko ure Huawei Watch GT2 Pro

Ure Huawei Watch GT2 Pro se bo razveselil vsak moški, saj bo zelo hitro postala nepogrešljivi asistent v njegovem vsakdanjiku. Športno-elegantnega videza se bo podala čisto vsakemu njegovemu stajlingu ali razpoloženju, njegove uporabne in preproste funkcionalnosti pa bodo navdušile že ob prvem dotiku.

Ko bo odvil darilo, zagotavljamo, da bo to ljubezen na prvi pogled.

Safirno steklo, ki varuje zaslon pred obrabo, se brezhibno poveže s titanovim okvirjem za lahek in trden dizajn. Koži prijazen keramični zadnji del ure pa zagotavlja udobno nošenje. S sofisticirano izdelavo Huawei Watch GT2 Pro razkriva prefinjen okus s popolnim ravnovesjem umetnosti in tehnologije.

