Kakšen bo vstop v novo leto?

Oglasno sporočilo

Počasi že lahko odštevamo do novega leta? Da večje zabave in dogodki na prostem letos odpadejo, je znano dejstvo. Letos bo torej edinstvena priložnost za druženja v ožjem krogu družine in izbranih prijateljev. Za takšno priložnost si lahko dovolimo nekaj več in nekaj novega. Da bo praznični čas ustvarjen po vaših željah, se zdaj lahko dobro pripravite.

Če živite v regiji z boljšo epidemiološko sliko, izkoristite priložnost za obisk prodajaln z darili, majhnimi pozornostmi in dodatki, s katerimi lahko med prazniki naredite svoj dom še lepši.

V Ljubljani in Kopru sta svoja vrata ponovno odprli trgovini Steklarne Rogaška. Izbor kristalnih izdelkov, ki jih lahko uporabite pri dekoraciji doma ali pripravi omizja edinstvene praznične večerje, je zelo širok. Za izbor jedi prazničnega menija je še nekaj časa, zelo pomemben del pa so tudi vina in penine. Vinarji so svojo ponudbo preusmerili na splet in verjamem, da ste najljubšo že izbrali. Za popolno izkušnjo, ki bo združila okus jedi in vina, je izjemnega pomena ustrezen vinski kelih.

Znano je, da ima kozarec moč, da spremeni vonj in okus vina, zato je pomembno, da izberete kelih ustrezne oblike. Različne oblike vinskih čaš omogočajo, da se senzorične lastnosti vina v polnosti razvijejo. Za bela vina so primernejši kelihi tulipanaste oblike, medtem ko se okus in vonj rdečih vin bolje razvijeta v čašah čebulne oblike. Tudi pri peninah moramo vedeti, da je priporočljivo za sveže penine uporabiti visok in ozek kelih, za zrelejše penine pa širši kelih.

Za odkrivanje prave barve vina je pomembna kakovost stekla. Kristal Steklarne Rogaška velja za enega najbolj kakovostnih na svetu, na kar smo lahko Slovenci zelo ponosni. Kelih na dolgem in elegantnem peclju bo obogatil izkušnjo, ko ga bomo zavrteli v roki, tanek in prefinjen rob čaše pa bo pobožal naše ustnice, še preden se jih bo dotaknilo žlahtno vino. Več o pravilni izbiri vinskega keliha lahko izveste tukaj.

Široko paleto kristalnih kelihov najdete tudi v spletni trgovini. Če pohitite s spletnim naročilom, jih boste do silvestrskega večera že prejeli (brez velikega strahu o zamujeni dostavi), najbolje pa bo, da se ponje odpravite kar v prodajalno v Kopru na Čevljarski ulici 15 ali v Ljubljani na Mestnem trgu 22.

Prazničnega vzdušja si ne predstavljamo brez praznične peke. Peka je lahko lep družinski dogodek, lahko pa se je lotite samostojno. Linški piškoti, potratna potica, medenjaki, slastne breskvice in potica so le nekatere od priljubljenih slaščic. Če ne boste eksperimentirali pri prazničnih receptih, si privoščite za praznike nekaj novega, na primer nov kristalni pladenj ali kristalne krožnike. Sladice odličnega okusa in videza bodo na praznični mizi dodatno zasijale. Nekaj zanimivih receptov sladic, ki zažarijo na kristalnih pladnjih, najdete tudi v receptih Saša Škete na spletni strani www.steklarna-rogaska.si.

Kaj pa praznični aperitivi in koktajli dobrodošlice v kristalnih kozarcih? Z njimi boste zagotovo navdušili povabljene. Občutek navdušenja ob okusnem in lepo postreženem koktajlu daje slutiti, da se obeta zares prijeten večer, ki bo ostal v lepem spominu. Na zabavo vam ni treba povabiti vrhunskega barmana, saj je Steklarna Rogaška poskrbela, da je barman Kevin Kos pripravil pet receptov prazničnih koktajlov, ki jih lahko pripravite doma.

Decembrska praznovanja so tudi priložnost za obdarovanje. Z darili včasih pretiravamo in si težko postavimo meje, ampak to leto nas je precej naučilo. Tudi majhne pozornosti so tiste, ki lahko razveselijo. Pri izbiri darila pomislimo, kaj bo obdarjenca spomnilo na letošnje "drugačno" novoletno druženje. V pomoč vam je lahko deset najbolj priljubljenih daril letošnjega leta.

Oplemenite letošnji december s kristalnimi izdelki Steklarne Rogaška in vstopite v novo leto z neskončnim sijajem.

Naročnik oglasnega sporočila je Staklarna Rogaška.