Šok: tako je bila videti, ko so ji v ustnice vbrizgali polnilo #video

Za Američanko Basio Query se obisk plastičnega kirurga ni končal, kot je upala. Namesto nekoliko bolj polnih ustnic je dobila rdeče, zatečene in skoraj trikrat večje ustnice. Zaradi močne alergijske reakcije končala v bolnišnici.

"Pristala sem v bolnišnici. Nisem vedela, da sem alergična. To ni prvič, da so mi vbrizgali polnilo," je pojasnila Basia Query in na svojem TikToku objavila šokantne fotografije zatečenih ustnic po lepotnem posegu.

Najprej je vse teklo normalno in ni bilo razloga za skrb, saj je Basia plastičnega kirurga obiskala že večkrat in nikoli ni bilo nobenih težav.

"Ustnice so bile rdeče in malo bolj polne, kar je po posegu povsem normalno. A niti sanjalo se mi ni, da bom končala s tako ogromnimi ustnicami. Zaradi močne alergijske reakcije sem morala poiskati nujno medicinsko pomoč," je povedala Basia.

Izkazalo se je, da je alergična na lokalno kremo, ki je nikoli prej ni uporabljala. Skoraj dva dni pozneje si Basia še vedno ni opomogla, čeprav je oteklina precej upadla, jo ustnice še vedno bolijo, poroča 24sata.