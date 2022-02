Rusi na Evrovizijo kljub invaziji Ukrajine

Rusija bo lahko kljub napadu na Ukrajino sodelovala na 66. tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja v italijanskem Torinu. Organizatorji so tekmovanje opisali kot "nepolitičen kulturni dogodek". Zavrnili so predlog, da bi zaradi ruskega napada na sosednjo državo Rusiji prepovedali udeležbo na tekmovanju v letu 2022.

Ukrajinska državna radiotelevizija UA:PBC je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa pozvala Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU), ki tekmovanje prireja, naj Rusiji prekine članstvo in ji prepove udeležbo na letošnjem tekmovanju.

Do tega je prišlo po tem, ko so Evropska unija in več evropskih držav obsodile rusko invazijo na Ukrajino in napovedale stroge sankcije proti Kremlju.

Letošnja Evrovizija bo potekala v Italiji po zaslugi rock skupine Maneskin, ki je lani v Rotterdamu zmagala s pesmijo Zitti e buoni.

Raznolikost

Organizatorji so v izjavi navedli: "Tekmovanje za pesem Evrovizije je nepolitičen kulturni dogodek, ki združuje narode in z glasbo slavi raznolikost." Kot so še zapisali, trenutno načrtujejo, da bodo maja gostili nastopajoče iz obeh držav, tako Ukrajine kot Rusije. Ob tem so dodali, da bodo seveda še naprej pozorno spremljali razmere.

Ukrajinska državna radiotelevizija UA:PBC je po pisanju dpa v četrtek sporočila, da je pozvala organizatorja tekmovanja - EBU, naj Rusijo izključi iz sodelovanja na letošnjem tekmovanju. Zatrdila je, da so ruske televizijske postaje "glasnik Kremlja in ključno orodje politične propagande" ter da so sodelovale pri "sistematičnem širjenju dezinformacij" v zvezi z Ukrajino.

Ruski predstavnik še ni znan

Prejšnji teden je Alina Pash, ki je bila izbrana za predstavnico Ukrajine v Torinu, odstopila od tega, da zastopa svojo državo v Italiji. Znašla se je namreč pod drobnogledom zaradi obiska Krima leta 2015 , ki ga je Rusija leta 2014 priključila svojemu ozemlju.

Alina Pash je bila izbrana na televizijskem nacionalnem izboru in naj bi nastopila s pesmijo Shadows Of Forgotten Ancestors, a je po razkritju podrobnosti o potovanju odstopila. Zamenjala jo je rap skupina Kalush Orchestra s pesmijo Stefania.

Rusija svojega predstavnika še ni sporočila.

Zaplet s Krimom

Tekmovanje za pesem Evrovizija pogosto odraža geopolitične napetosti in v minulih letih se je na prireditvi močno odražal spor med Rusijo in Ukrajino.

Leta 2017 je bila Julija Samojlova izbrana, da zastopa Rusijo na Evroviziji, ki jo je gostila ukrajinska prestolnica Kijev. Vendar so ji ukrajinske oblasti prepovedale nastop na izboru, ker je nastopila na Krimu. Po navedbah ukrajinske varnostne službe je po njihovem s tem kršila ukrajinsko zakonodajo.

Ruska televizijska postaja Channel One je nato sporočila, da tekmovanja ne bo prenašala in da na njem ne bo sodelovala. EBU je sicer predlagala, da naj ruska predstavnica nastopi prek satelitske povezave iz Rusije ali pa naj jo zamenja tekmovalec, ki bo lahko zakonito odpotoval v Ukrajino, vendar naj bi Channel One obe možnosti zavrnil.