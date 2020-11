Držite se teh nasvetov za bolj varne spletne nakupe

Oglasno sporočilo

Bliža se čas črnega petka, mednarodnega praznika nakupov, ko bo marsikdo med nami izkoristil številne visoke popuste in si privoščil nakupovanje po znižanih cenah. Priporočamo, da se nakupovalni mrzlici letos prepustite kar iz udobja svojega kavča. A tudi spletnega nakupovanja se je treba lotiti premišljeno, da se ne ujamete v pasti spletnih prevarantov. Držite se nasvetov, ki smo jih pripravili skupaj z UniCredit Bank, da bodo vaši spletni nakupi brezskrbni in varni.

Nakupujte samo na zaupanja vrednih straneh.

Prepričajte se, da nakupujete na mednarodno poznani in uveljavljeni spletni strani, za katero ste prepričani, da je varna. Navadno varne spletne strani prepoznamo tako, da se njihova povezava začne s https:// namesto s http://. Podatke plačilnih kartic vnašajte samo na spletne strani z varno povezavo, nikakor pa ne vpisujte podatkov na neznanih spletnih straneh ali jih pošiljajte po elektronski pošti. Prav tako ne odpirajte povezav v e-sporočilih neznanega ali sumljivega pošiljatelja.

Foto: Shutterstock

Nikoli ne delite občutljivih podatkov z neznanci.

Zaupanja vredni prodajalci in banke od vas ne bodo nikoli zahtevali, da jim po e-pošti ali telefonu pošljete občutljive podatke, kot so podatki o vaši kreditni kartici, številka PIN ali vaši osebni podatki. Zato teh informacij nikoli ne pošiljajte, ampak plačujte na načine, kot jih opisujemo v naslednji točki.

Vedno uporabljajte samo varne načine plačila.

Tehnologija je v digitalni dobi tako napredovala, da lahko zahvaljujoč dodatnim varnostnim mehanizmom tudi na spletu plačujemo popolnoma varno in brez skrbi. Če plačujete s kartico Visa, lahko uporabite spletni varnostni mehanizem Verified by Visa. Pri spletnem plačilu se vam bo odprlo dodatno okence, kamor boste vpisali enkratno geslo, ki ga boste prejeli po SMS-sporočilu. Takšen sistem zagotovi, da nihče ne more zlorabiti vaše kartice.

Naročite se na varnostno SMS-sporočilo.

Če še nimate vključenih varnostnih SMS-sporočil, ki vas obveščajo o vseh transakcijah, opravljenih z vašimi karticami, je zdaj pravi čas za to. Omogočila vam bodo boljši pregled nad plačevanjem s karticami, saj boste vedno prepričani, da jih uporabljate samo vi. Preko hitrega in enostavnega spletnega odprtja si lahko zagotovite paket Brezskrbni UniCredit Bank, ki med drugim vključuje tudi brezplačna varnostna SMS-sporočila za debetno kartico.

Izkoristite možnost zavarovanja nakupov in podaljšanja garancije s kartico Visa.

UniCredit Bank je pripravila posebno ponudbo črnega petka, kjer lahko ob spletni sklenitvi transakcijskega računa v paketu Brezskrbni ter po prejemu prve plače na novi račun naročite še kartico Visa in jo prvo leto uporabljate brez plačila članarine. Kartica Visa vam omogoča, da dodatno zavarujete svoje nakupe v primeru izgube zaradi kraje, požara ali naključne poškodbe. Poleg tega si lahko še zagotovite dodatno leto kritja ob poteku originalne garancije proizvajalca (do največ pet let skupaj), kar je zelo priročno, če na spletu opravljate večje nakupe, na primer prenosnega računalnika, telefona, opreme doma ipd.

Foto: Shutterstock

Shranite vse dokumente in se odjavite s spletnega mesta.

Ko opravite spletni nakup, shranite e-sporočilo o opravljenem nakupu in se odjavite s spletnega mesta.

