Zakaj ni pametno investirati v poceni sončno elektrarno?

Sončne elektrarne postajajo vedno bolj priljubljena alternativa tradicionalnim virom energije. V času draginje, ki se odraža tudi v mesečnih stroških za električno energijo, se vedno več gospodinjstev zanima za možnost namestitve sončnih panelov na strehi svojega doma in s tem prihranka pri računih za električno energijo. V zadnjih letih so sončne elektrarne postale bolj dostopne in učinkovite, cene solarnih sistemov pa so se znižale. Na drugi strani je vse bolj pomembno, da izberemo kakovostne in zanesljive panele, saj lahko sicer postanemo žrtve slabih izdelkov, ki nam namesto prihranka prinesejo dodatne stroške. Zaradi vse večje ponudbe na trgu je treba paziti pri izbiri sončne elektrarne, predvsem se je treba izogibati temu, da se odločamo na podlagi cene sončnih panelov.

Ključne razlike med solarnimi moduli se pokažejo pri njihovem delovanju in življenjski dobi. Foto: BISOL Group

Nizka cena je pogosto povezana s slabšo učinkovitostjo sončne elektrarne

Poceni sončni paneli so največkrat povezani s slabšo kakovostjo izdelave in vprašljivimi komponentami, ki jih sestavljajo. Cenejši paneli se pogosto ne obnesejo tako dobro kot kakovostnejši, kar vodi v manjšo učinkovitost in dolgoročno manjši izkoristek sončne energije. Čeprav se cenejši paneli zdijo privlačni zaradi nižje cene, bo v daljšem časovnem obdobju lahko to pomenilo dodatne stroške zaradi zmanjšane učinkovitosti in pogostejših popravil ali celo zamenjave. Pri tem servisi in vzdrževanje lahko zahtevajo veliko več denarja in strokovnega znanja, kot si lastniki poceni sončnih elektrarn lahko privoščijo.

Poceni sončne elektrarne se običajno prodajajo prek podjetij, ki imajo pogosto slabšo podporo strankam in manj izkušenj na tem področju. To pomeni, da bodo lastniki poceni sončnih elektrarn največkrat prepuščeni sami sebi, ko se pojavi kakršnakoli težava.

Na kakovost modula poleg kakovosti materialov odločilno vpliva proces proizvodnje. Foto: BISOL Group

Pogosta težava so nepravilna izbira materialov in neustrezni proizvodni procesi

Številni proizvajalci z neprimernimi načini znižujejo stroške izdelave solarnih modulov, kar lahko vodi v slabšo kakovost in zmanjšanje učinkovitosti proizvodnje električne energije. Nepravilno dimenzioniranje folije EVA lahko povzroči delaminacijo, korozijo celic in spojev, kar vodi v padec moči modula. Tudi spajkanje je ključnega pomena za povezovanje posameznih celic. Če ni zadostno, lahko vodi v popolno odpoved modula in izgubo električne energije.

Če želimo zagotoviti, da solarni paneli delujejo učinkovito in trajno, se prepričajmo, da smo izbrali kakovostne solarne module, ki so izdelani s kakovostnimi in certificiranimi materiali ter ustreznimi proizvodnimi procesi. Investicija v kakovostne solarne panele se lahko obrestuje v daljšem časovnem obdobju z večjo učinkovitostjo in zmanjšanimi stroški vzdrževanja.

Kakovostni moduli lahko proizvedejo več energije, kar bo kupcu na dolgi rok prineslo prihranke pri energiji in zadovoljstvo z zmogljivostjo sončne elektrarne. Foto: BISOL Group

Izbira visokokakovostnih sončnih panelov in drugih komponent solarnega sistema je naložba v prihodnost, za katero želimo, da traja desetletja. Različne komponente, ki sestavljajo sistem, se lahko precej razlikujejo – tako po ceni kot po kakovosti. Le visokokakovostne komponente priznanih proizvajalcev zagotavljajo učinkovito proizvodnjo sončne energije.

Za namestitev fotonapetostnih modulov BISOL se odločajo tudi svetovna podjetja in industrije. Foto: BISOL Group

Uveljavljeni proizvajalci sončnih panelov ponujajo jamstvo in servisno podporo

Solarna industrija je izjemno konkurenčna, zato je veliko ponudnikov solarne energije, ki se lahko na prvi pogled zdijo odlična izbira, če upoštevamo ceno solarnega sistema. Ko pa preučimo njihovo jamstvo in življenjsko dobo same elektrarne, bomo morda odkrili razlog za tako nizko ceno.

Med najbolj napredna podjetja v solarni industriji na svetu se uvršča slovensko podjetje BISOL, katerega prednost je brezkompromisna kakovost, ki se kaže v dodatnih kilovatih energije. Podjetje izvaža svoje izdelke v več kot sto držav sveta, pri čemer v prvi vrsti poudarja, da je kakovost izdelkov ključnega pomena. Solarne module BISOL redno preverja neodvisen certifikacijski organ z Dunaja OVE Testing and Certification, ki skrbi za celovito preverjanje kakovosti ter certifikacijo materialov in opreme. BISOL se ponaša z najsodobnejšo proizvodnjo, opremljeno z visoko specializirano opremo in materiali, ki so celovito preizkušeni in certificirani. Poleg tega, da je realna izmerjena moč modulov BISOL še višja od deklarirane, se solarni moduli BISOL ponašajo z višjo učinkovitostjo pretvorbe in večjimi energetskimi izkoristki v primerjavi s konkurenco. V skoraj dvajsetih letih delovanja BISOL ni imel niti enega primera reklamacije zaradi vdora vlage ali delaminacije. To le potrjuje, da so solarni paneli BISOL brezkompromisno zanesljivi in kakovostni, zato se kupci za njih odločajo z zaupanjem.

Prav brezkompromisno kakovost kot ključno prednost v srcu Evropske unije izdelanih solarnih modulov izpostavljajo pri prvaku slovenske fotovoltaike BISOL Group, ki izdelke izvaža v več kot sto držav sveta – od Antarktike do Havajev. Foto: BISOL Group

Če je proizvajalec solarnih komponent iz Slovenije, je lažje uveljavljati tudi morebitna jamstva. Medtem ko je uveljavljanje jamstva pri proizvajalcu ali dobavitelju v tujini lahko dolgotrajno in težavno, je nakup pri slovenskem proizvajalcu podprt s poprodajno podporo in storitvami.

Kakovost solarnih modulov BISOL stalno preverjajo skozi več kot 20 različnih testiranj in neodvisnih pregledov kupcev ter potrjujejo s stotinami mednarodnih in za posamezne države specifičnih certifikatov. Foto: BISOL Group

Kaj upoštevati pred nakupom sončne elektrarne? Najpomembnejši dejavnik pri izbiri sončnih modulov je učinkovitost sončnih celic . Višja kot je, več sončne svetlobe pretvori v električno energijo. Posledično je večji vaš prihranek pri električni energiji.

. Višja kot je, več sončne svetlobe pretvori v električno energijo. Posledično je večji vaš prihranek pri električni energiji. Ko izbirate sončne kolektorje, upoštevajte proizvodno tehnologijo , material fotonapetostnega modula , ki naj bo preizkušen in certificiran, ter vrsto nosilne konstrukcije .

, , ki naj bo preizkušen in certificiran, ter . Upoštevajte velikost in zmogljivost sistema , ki naj optimalno zadosti vašim potrebam.

, ki naj optimalno zadosti vašim potrebam. Izberite zaupanja vredno blagovno znamko , ki ponuja vsaj 25-letno jamstvo za delovanje.

, ki ponuja vsaj 25-letno jamstvo za delovanje. Izberite izkušeno in strokovno inštalatersko podjetje , pri čemer preverite reference, portfelj izdelkov in izkušnje drugih uporabnikov.

, pri čemer preverite reference, portfelj izdelkov in izkušnje drugih uporabnikov. Pri izbiri sončnih modulov je pomembno upoštevati tudi jamstvo in servisno podporo proizvajalca, ki skrbi za strokovno vzdrževanje sončnih modulov in njihovo brezhibno delovanje.

Popolna sledljivost proizvodnega procesa

BISOL omogoča popolno sledljivostjo proizvodnega procesa. Podjetje je razvilo edinstven sistem sledenja s skeniranjem QR-kode. Ta omogoča informacije o modulu v vseh fazah proizvodnje, vključno z informacijami o uporabljenih materialih, meritvah, proizvodnih procesih, pa tudi o zaposlenih, ki so udeleženi v procesu proizvodnje, ter podrobnostih o kupcu.

Do vseh informacij o modulu pridete s skeniranjem QR-kode. Foto: BISOL Group

Pri kakovosti ne sklepajmo kompromisov

Sončna elektrarna je pritrjena na eno naših najbolj dragocenih dobrin, naš dom, zato so le kakovostni solarni moduli vredni naložbe. Kot pri vsakem večjem nakupu tudi pri naložbi v solarni sistem ne dovolimo, da bi le cena odločala o izbiri ponudnika. Če se sliši predobro, da bi bilo res, verjetno tudi je.