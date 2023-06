Tudi mobilne igre so vedno bolj zelene

Globalna pobuda Green Game Jam, kjer so zbrani založniki mobilnih iger z vsega sveta, med njimi tudi eden večjih s slovenskimi koreninami Outfit7, si je letos zastavila nalogo zbrati en milijon ameriških dolarjev (935 tisoč evrov) za zaščito naravnih ekosistemov.

Poleg tega pa namenjajo založniki mobilnih iger sredstva tudi za druge okoljske projekte – tako bo na primer Outfit7 namenil 60 tisoč ameriških dolarjev (56 tisoč evrov) neprofitni organizaciji Re:wild, ki sodeluje z iniciativo Atelopus Survival pri zaščiti žab vrste harlekin (Atelopus varius), ene najbolj ogroženih skupin dvoživk v amazonskem deževnem gozdu.

Okoljsko ozaveščanje prek mobilne igre Foto: Outfit7

Skozi igro do okoljskega ozaveščanja

Okoljska ozaveščenost se kaže tudi pri vsebini mobilnih iger, natančneje nalogah, ki jih je treba opraviti v teh igrah. V mobilni igri Talking Tom Gold Run tako uporabniki lahko zbirajo kapljice vode, s katerimi zalivajo posebno drevo. Po uspešnem zalivanju drevo zraste in prikažejo se ogrožene živali iz amazonskega pragozda, med njimi tudi kritično ogrožena žaba vrste harlekin.

V igri My Talking Angela 2, obe ustvarja Outfit7, se skrb za okolje odvija na Angelčinem novem balkonu. Igralci pomagajo Angelci gojiti rože, ki privabljajo čebele – žuželke, ki so v amazonskem pragozdu ključnega pomena. Dogodka v obeh mobilnih igrah potekata do 12. junija 2023, nato pa vsak konec tedna do konca junija.