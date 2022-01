To so gospodarska vozila prihodnosti

Električni avtomobili se vse bolj uveljavljajo v vseh avtomobilskih segmentih. Kupci se vedno bolj zavedajo prednosti električnega pogona – začetni stroški nakupa so resda lahko višji, a stroški vzdrževanja in elektrike so na daljši rok precej nižji kot pri vozilih, ki jih poganjajo bencinski ali dizelski motorji. Elektrifikacija postaja ključna beseda avtomobilske industrije in pri Citroënu jo bodo uresničili v prihodnjih petih letih, kar velja tudi za gospodarska vozila.

Dejstvo je, da se potrebe po mobilnosti spreminjajo in da postaja okolju prijazna mobilnost vse pomembnejša. S temi razlogi v mislih se je Citroën odločil svojo ponudbo še okrepiti. Ta ofenziva bo izjemno pomemben vzvod rasti za Citroën, saj ne bo zajemala le osebnih, temveč tudi gospodarska vozila.

Električno preobraženi modeli gospodarskih vozil znamke Citroën ponujajo vse prednosti izvedenke z motorjem z notranjim zgorevanjem z vidika lege na cesti, dimenzij, uporabne prostornine in dovoljene obremenitve in modularnosti, z dodatkom očitnih prednosti električne mobilnosti, ki se odražajo tako v udobju kot na ekonomski in na ekološki ravni. Na vas je, da iz te celotne ponudbe izberete vozilo, ki najbolje ustreza vaši dejavnosti.

Citroën eden glavnih akterjev tudi na trgu gospodarskih vozil

Tako kot v segmentu osebnih vozil je Citroën že leta eden od glavnih akterjev na trgu gospodarskih vozil. Do tega uspeha je prišel z zmogljivim izborom dostavnih vozil, kot so Berlingo Van, Jumpy in Jumper, ki izstopajo s svojo praktičnostjo in vzornim udobjem. Vse modele so navdihnile stranke s svojo rabo, poleg tega pa ponujajo različne predelave, s katerimi ugodijo potrebam vsakega poklicnega uporabnika. Z nadgrajeno električno ponudbo vozil bo poklicnim uporabnikom ponudila novo raven udobja, zmerne skupne stroške uporabe, neoviran dostop do središča mest, v končni fazi pa bo ponudba vozil pripomogla tudi k razvoju dejavnosti e-poslovanja dotičnega podjetja.

Trenutno za slovenski trg med gospodarskimi vozili na električni pogon ponujajo naslednji izbor: stoodstotno električni ë-Jumpy, stoodstotno električni ë-Berlingo Van in stoodstotno električni ë-Jumper.

Idealen partner poklicnih uporabnikov

Citroën torej že danes poklicnim uporabnikom, obrtnikom, trgovcem ali dostavljavcem ponuja konkretne rešitve za mobilnost in brezskrbnejše izvajanje njihovih vsakodnevnih dejavnosti – od imperativa v svojem razredu, ë-Berlingo Vana, do večjih poklicnih partnerjev, kot sta ë -Jumpy in največji ë -Jumper. Najboljša električna tehnologija v gospodarskih vozilih poklicnim uporabnikom zagotavlja še bolj brezskrbno vožnjo.

Vozila so, vsaka v svojem segmentu, že nekaj let vzor svojim tekmecem z različnimi inovacijami, s katerimi potešijo pričakovanja svojega trga. S svojo praktično, ergonomsko in funkcionalno zasnovo so lahko idealen partner poklicnih uporabnikov, ki želijo med opravljanjem svoje dejavnosti pozitivno vplivati na okolje in dostopati do vseh mestnih središč.

V splošnem Citroënova ponudba gospodarskih vozil na električni pogon ponuja ravno pravšnji odgovor na vsakodnevne potrebe poklicnih uporabnikov. Ponuja jim obilo svobode med vožnjo po mestnih središčih, v katerih uveljavljajo vse več omejitev prometnega režima, in tudi v primestnih in podeželskih predelih. Pri tem se vam ne bo treba odreči vsem dozdajšnjim uporabnim funkcijam, kot tudi ne spremeniti tovorne kapacitete gospodarskega vozila.

Praktičnost in funkcionalnost v električni preobleki

Izbor 100-% električnih lahkih gospodarskih vozil Citroën ima vse lastnosti idealnega spremljevalca: vsestranskost in praktično uporabo ter vse prednosti vožnje v ë-udobju. Skratka vse praktične lastnosti, ki jih že tako ponujajo "klasično" gnane termične različice, so na voljo še s 100-odstotno električnim načinom pogona. Citroënova gospodarska električna vozila ponujajo pravi koncentrat tehnologij, primeren za večino načinov uporabe, in že danes ponujajo odgovore na jutrišnje zahteve.

Tako kot Citroënova električna osebna vozila tudi gospodarska flota vozil, gnana na elektriko, ponuja vzoren doseg in možnosti hitrega polnjenja. Trajanje polnjenja je prilagojeno poklicni rabi. Vaše električno gospodarsko vozilo Citroën je mogoče povsod preprosto napolniti. Doma ali v službi, na domači vtičnici ali WallBox priključku, na hitrih polnilnicah na avtocestah, na parkiriščih in drugih javnih polnilnicah. Čas polnjenja je odvisen od vozila in izbrane rešitve za polnjenje.

In kot zadnje, a še zdaleč ne najmanj pomembo, neslišno delovanje elektrificiranih francoskih gospodarskih vozil in popolna tišina kot v zapredku ličinke (vsi moteči dražljaji iz zunanjosti so prefiltrirani) Citroënovo udobje pomikata še letvico višje. Vse to ne nazadnje vpliva na dotično delovno okolje posameznika, še posebej pa poklicnega voznika, za katerega je še kako pomembno, kakšne razmere za vožnjo in počitek ima. To namreč vpliva na spočitost, koncentracijo in varnost voznika, s tem pa tudi na splošno prometno varnost.

Stoodstotno električni ë-Jumpy

Električni ë-Jumpy, vzornik med kompaktnimi furgoni, je bil na mednarodni trg lansiran v maju leta 2020. Za kako kakovosten avtomobil gre, najbolje priča podatek, da je vozilo v letu 2021 prejelo prestižno nagrado "International Van of the Year 2021". Njegova moderna stilska zasnova, udobje v potniškem prostoru, vozne lastnosti in tovorne kapacitete so v kombinaciji z vrhunsko električno tehnologijo prepričale žirijo 24 neodvisnih novinarjev in urednikov revij, ki so specializirane za lahka gospodarska vozila. Nagrada brez dvoma poudarja pomembnost ponudbe, ki se osredotoča na energetski prehod in se prilagaja potrebam poklicnih uporabnikov. Že šestič v zgodovini te izjemno želene nagrade je sicer naziv "International Van Of The Year" pripadel Citroënu.

Električni ë-Jumpy združuje najboljše lastnosti modela Jumpy (ki že zdaj poenostavlja vsakodnevna opravila poklicnih uporabnikov) in prednosti električnega motorja, kar se kaže v večji priročnosti, udobju, svobodi gibanja in nižjih stroških uporabe.

Poklicni uporabniki si lahko za vozilo izberejo doseg, ki najbolj ustreza njihovim vsakodnevnim potrebam. Na voljo sta dve stopnji dosega, ki pokrivata večino poklicnih potreb v tem segmentu, kot so vožnja do gradbišča, dostava blaga ali prevoz ljudi: 230 km po preizkusnem postopku WLTP pri bateriji s 50 kWh ali 330 km pri bateriji s 75 kWh. ë-Jumpy zagotavlja obilo udobja po zaslugi tekoče vožnje, odsotnosti hrupa in tresljajev. Njegov 100 kW (136 KM) motor brez težav doseže najvišjo hitrost 130 km/h po zaslugi navora, ki je na razpolago že nemudoma ob zagonu in zagotavlja umirjeno vožnjo brez nobenega prestavljanja. Omogoča popolno brezskrbnost v stresnem delovnem okolju.

Vozilo ë-Jumpy lahko preprosto polnite na gospodinjski vtičnici, na zasebni ali javni polnilni postaji ali na izjemno hitri javni polnilni postaji, ki lahko v samo 30 minutah napolni baterijo do 80 %. Na 7-palčnem zaslonu vozila ë-Jumpy se prikazujejo informacije o električnem pogonu vozila: pretok energije, statistika o porabi … Na voljo je v treh dolžinah in v višino meri 1,90 metra, kar mu omogoča dostop do parkirnih hiš, njegova dovoljena obremenitev in uporabna prostornina kot tudi modularnost pa so enake kot pri izvedenki z motorjem z notranjim zgorevanjem.

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ

Stoodstotno električni ë-Berlingo Van

Citroën Berlingo Van je kot vzornik na trgu malih furgonov priznan po svojih priročnih funkcijah in kot predhodnik številnih inovacij. Zdaj je pridobil še najboljšo električno tehnologijo, ki poklicnim uporabnikom zagotavlja še bolj brezskrbno vožnjo. Za vozilom ë-Jumpy, ki je prejel naziv "mednarodni dostavnik leta", ë-Berlingo Van na trg prihaja kot pomemben vezni člen v Citroënovi električni ofenzivi, ki vsem poklicnim uporabnikom ponuja konkreten odgovor na nove izzive mobilnosti.

ë-Berlingo Van ponuja vse prednosti električne vožnje in pri tem ohranja tudi čisto vse legendarne lastnosti vozila Berlingo. To gospodarsko vozilo ponuja zmerne mere, hkrati pa tudi modularno razporeditev, ergonomsko zasnovo, prostorno notranjost, odlagalna mesta in optimizirane tovorne kapacitete, zaradi česar je lahko vaš idealni delovni partner. ë-Berlingo Van lahko v svojem potniškem prostoru sprejme dva ali tri potnike in je na voljo v dveh različno velikih izvedenkah: M dolžine 4,40 metra in XL dolžine 4,75 metra. Najdemo ga v ponudbi dveh družin gospodarskih vozil: mali furgon v velikosti M in XL ter mali furgon s podaljšano kabino v velikosti XL. Zahvaljujoč 1,84 metra višine lahko to vozilo zapelje na vsa parkirišča.

Citroën ë-Berlingo Van 100% električen je opremljen tudi s kabino Extenso® (Citroënova inovacija), ki jo lahko po želji preuredite. Omogoča namreč prevoz treh potnikov ali pa možnost podaljšanja dolžine oziroma povečanja uporabne prostornine. Kadar potrebujete večjo nakladalno dolžino, lahko stranski prednji sedež podrete, in tako pri velikosti M pridobite tri metre dolžine, pri velikosti XL pa kar 3,4 metra.

Avtomobil je opremljen z baterijo kapacitete 50 kWh, ki ponuja do 280 km dosega po preizkusnem postopku WLTP. Citroën ë-Berlingo Van je pridobil novi 10-palčni digitalni prikazovalnik visoke ločljivosti (za doplačilo), ki je prava inovacija tega avtomobilskega segmenta in 18 tehnologij za pomoč pri vožnji – med drugimi tudi povsem inovativen sistem Surround Rear Vision, ki omogoča neprimerljivo vidljivost.

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ

Stoodstotno električni ë-Jumper*

Citroënov največji dostavnik Jumper v klasično gnani termični različici je v Sloveniji med najbolj priljubljenimi kombiji za poslovne uporabnike. Visoka pričakovanja pri francoski avtomobilski znamki gojijo tudi do njegove električne izvedenke. Po ë-Jumpyju in ë-Berlingo Van je ë-Jumper postal novi član družine električnih lahkih gospodarskih vozil znamke Citroën. Z električno različico kombija namerava Citroën še povečati tržni delež modela. Glede na videno so pričakovanja upravičena.

Vozilo ohranja močan, robusten in izboljšan slog termičnih različic Jumperja. Opremljen je z elektromotorjem največje moči 96 kilovatov (120 konjskih moči) in dvema izbirama dosega: 200 ali 340 kilometrov, z zadnjim naj bi bil najboljši v svojem velikostnem razredu. Baterija novega Citroën ë-Jumper omogoča: do 200 km (po ciklu WLTP) z baterijo zmogljivosti 37 kWh in do 340 km (po ciklu WLTP) z baterijo zmogljivosti 70 kWh. Po zaslugi konstrukcijske osnove EMP2 je baterija vgrajena v podvozje vozila, s tem pa je ohranjena tudi uporabna prostornina in vzorna tovorna kapaciteta vozila. Citroën ë-Jumper ponuja uporabno prostornino od 8 do 17 m3, ponaša pa se tudi z bogato ponudbo pripomočkov za večjo varnost.

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ

*Vozilo ë-Jumper 100% električen trenutno za slovensko tržišče še ni na voljo (predvideno je v prvi polovici leta 2022).