Električni osebni kombi, ki spreminja potovanja v čudovite avanture

Citroën je svoj model kombiniranega vozila SpaceTourer nadgradil v ë-različico, ki ima čisto vse lastnosti, ki smo jih vajeni pri SpaceTourer. Citroën ë-SpaceTourer je kompaktni osebni kombi, ki lahko prepelje od šest do devet oseb brez kakršnihkoli omejitev glede udobja, vsestranske uporabnosti in dizajna. Z novim Citroen ë-SpaceTourer nadaljujejo strategijo elektrifikacije svojih modelov. Za vse naslednje nove modele bo poleg različice na termični pogon na voljo tudi električna različica vozila. Do leta 2025 bo celotna paleta novih vozil stoodstotno elektrificirana, ob tem pa bodo ponudili tudi možnost izbire.

Foto: Citroën

Glede na potrebe in vsakodnevne načine uporabe avtomobila Citroën ponuja odgovor prav za vse uporabnike. Vozila ë-SpaceTourer bodo še posebej veseli poklicni uporabniki, večje družine ali skupine prijateljev, ki bodo v njem našle rešitev in svoj odgovor za intenzivno in brezmejno življenje. S tremi različnimi dolžinami in številnimi možnostmi za ureditev notranjosti ponuja 100-odstotno električno rešitev, tako z vidika udobja, do okolja prijazne vožnje kot cenovne dostopnosti, zagotavljajo pri Citroënu.

Če že od nekdaj razmišljate, da bi z avtom raziskali svet, ste zdaj dočakali idealnega partnerja za vsa potovanja, tako kratka kot dolga. Citroënov popolnoma električni osebni kombi ë-SpaceTourer spreminja potovanja v čudovite avanture brez emisij škodljivega CO2. 100-odstotno električni Citroën ë-SpaceTourer ima vse lastnosti idealnega spremljevalca: vzoren doseg, hitro polnjenje, vsestranskost in praktično uporabo ter vse prednosti vožnje v ë-udobju. Skratka vse praktične lastnosti, ki smo jih vajeni pri SpaceTourer, so na voljo sedaj z 100-odstotno električnim načinom pogona.

Vse za 100-odstotno udobno, enostavno, dinamično in hkrati brezskrbno vožnjo

Foto: Citroën Vozilo na zunaj odlikujejo moderna stilska zasnova ter oznake, ki izražajo električni značaj in pripadnost Citroënovi električni družini. Dizajn Citroënovega ë-SpaceTourerja je izpopolnjen do potankosti, brez kančka agresivnosti, kar se ne nazadnje odraža tudi v stilu vozila. Po dizajnu vozilo deluje energično in prepričljivo.

Citroen Ë-SpaceTourer omogoča tri načine vožnje, in sicer Eco, Normal in Power. V načinu Normal imate zagotovljeno najboljše razmerje med dosegom in dinamičnimi zmogljivostmi, način Eco poskrbi za optimalno porabo energije, način Power pa za ohranitev enake zmogljivosti kot neobremenjeno vozilo tudi pri največji obremenitvi. V vseh treh načinih se lahko doseže maksimalno hitrost 130 kilometrov na uro. Izbirnik načina je na konzoli samodejnega menjalnika.

Avtomobil se ponaša s 136 konjskimi močmi in 260 njutonmetri navora. Na voljo so tri razpoložljive dolžine: XS (4,60 m) kompaktna in praktična izvedenka za dostop do vseh mestnih središč, M (4,95 m) in XL (5,30 m). Večina izvedenk v višino meri zgolj 1,90 metra, tako da lahko Citroën ë-SpaceTourer zapelje na vsa parkirišča v mestu ali trgovskih središčih.

Vozniki bodo navdušeni nad voznimi lastnostmi avtomobila. Citroën ë-SpaceTourer ponuja 100-odstotno udobno, enostavno, dinamično in hkrati brezskrbno vožnjo brez kakršnihkoli motenj. Omeniti velja nične emisije, neslišno delovanje motorja brez spreminjanja prestavnih razmerij, nič stresa: brez vibracij, brez hrupa motorja. Nemudoma razpoložljiv navor omogoča takojšnjo zmogljivost in tekočo vožnjo brez sunkovitega delovanja.

Vzoren doseg in hitro polnjenje

Citroën ë-SpaceTourer je na voljo z dvema stopnjama dosega, zaradi česar je v svojem segmentu edinstven in s čimer lahko še bolje ugodi potrebam po mobilnosti. Izbirate lahko med baterijama s 50 in 75 kilovatnimi urami, pri čemer imate pri prvi 230 kilometrov in pri drugi 330 kilometrov dosega. Garancija na baterijo velja osem let oziroma 160 tisoč kilometrov pri 70-odstotni napolnjenosti. Na doseg vožnje sicer vplivajo različni dejavniki: hitrost vožnje, gretje in klimatizacija, slog/način vožnje ter prevažani tovor.

Tako kot pri preostalih električno gnanih Citroënih so tudi pri ë-SpaceTourer na voljo različne možnosti polnjenja, odvisno tudi od tega, koliko kilometrov dnevno nameravate prevoziti, ter od samih možnosti polnjenja zunaj vašega doma. Na voljo so tri možnosti polnjenja.

Foto: Citroën

Prvi, najcenejši, a tudi časovno najdaljši je način polnjenja prek domače gospodinjske vtičnice.

Druga možnost je polnilna postaja WallBox. Če želite vozilo hitreje napolniti in optimizirati čas polnjenja, se odločite za montažo zmogljivejšega priključka ali postaje WallBox. Namestitev polnilne stenske omarice WallBox (7,4 Kw ali 11 Kw) je idealna rešitev, če želite izkoristiti optimiziran čas polnjenja. Citroën ima v svoji ponudbi različne priključke Wall Box, ponuja pa vam tudi možnost montaže, ki jo opravi njegovo partnersko podjetje, ki bo opravilo tudi diagnostiko vaše električne inštalacije.

Ne glede na to, ali živite v samostojni hiši ali večstanovanjski zgradbi, vam bo Citroën ponujal podporo in vas povezal s partnerskim podjetjem za montažo. Znamka Citroën je za montažo priključka Wall Box na vašem domu izbrala podjetje GIASERVIS d. o. o., saj vam želi zagotoviti najboljšo mogočo storitev in vam zagotavljati maksimalno pomoč pri postavitvi vaše rešitve za polnjenje, da boste povsem brez skrbi. S tem vam hkrati zagotavljajo, da bo vaša inštalacija kakovostna in cenovno ugodna. Doma, na polnilni postaji WallBox, se vam bo baterija glede ena svojo kapaciteto in za 100-odstotno napolnjenost polnila: na WallBox 11 kW od 4 ure in 45 minut do 7 ur, na WallBox 7,4 kW pa boste potrebovali od 7 ur in 30 minut do 11 ur in 20 minut.

Najhitreje (tretja možnost) je novega Citroëna ë-SpaceTourer mogoče napolniti prek hitrega polnjenja na javni polnilnici z močjo do 100 kilovatov. Na javni polnilnici s 100-kilovatnim polnilnikom so časi polnjenja še hitrejši kot v domači polnilnici WallBox: baterija 50 kWh se do 80 odstotkov napolni v 30 minutah, baterija 75 kWh pa v 45 minutah.

Loputa polnilnega priključka je na mestu lopute nalivne odprtine za gorivo. Opremljena je z barvnimi lučkami, s pomočjo katerih lahko vizualno spremljate postopek polnjenja. Po zaslugi nove platforme so lahko baterije nameščene v podu, zaradi česar je vozilo pohvalno prostorno in praktično.

Foto: Citroën

Modularnost po meri

Notranjost, ki omogoča prevoz do devetih potnikov, je kot v preostalih različicah tega modela podrejena predvsem udobju, voznikovo delovno okolje pa vsebuje elemente, prilagojene električnemu pogonu.

Novi 100-odstotno električni Citroën ë-SpaceTourer je bil zasnovan tako, da olajša vsakodnevno uporabo vozila. Opremljen je z različnimi intuitivnimi vmesniki, ki omogočajo enostavno prebiranje informacij.

1 / 2 2 / 2

Na osrednji konzoli je nova prestavna ročica ë-Toggle, nad to pa informacije prikazuje sedempalčni zaslon na dotik, prek katerega lahko med drugim spremljate podatke, povezane z električnim pogonom. V meniju Energija so, na primer, združene vse informacije, bistvene za električni pogon.

Modularnost oziroma razporeditev notranjosti po meri omogoča poenostavljena, praktična vsakdanja opravila ter uporabo. Funkcija prostoročnih drsnih bočnih vrat omogoča odpiranje in zapiranje stranskih vrat brez stika s preprostim prehodom noge pod vogalom zadnjega odbijača. Enaka poteza nadzira zapiranje vrat in zaklepanje vozila.

Foto: Citroën

Po odstranitvi sedežev lahko izkoristite raven pod in maksimalno prostornino prtljažnika (od 3.397 litrov pri izvedenki XS do 4.554 litrov pri izvedenki XL). In kar je zelo pomembno, čisto vsi potniki na zadnjih sedežih imajo na voljo enako raven udobja po zaslugi enako širokih treh zadnjih sedežev.

Citroënov električni popotnik je nedvomno dinamičen avto, ki bo v kombinaciji z naprednimi aplikacijami udobje električne vožnje dvignil na novo raven. Omeniti velja še pestro izbiro 15 tehnologij za enostavnejše in varnejše življenje ter različne pakete serijske opreme.

Zakaj ga je vredno kupiti?

Citroën je od nekdaj znal pihati na dušo velikim družinskim potrebam, dimenzija in prednosti električne mobilnosti pa dodajo še nove razloge za nakup njihovih modelov. Pri Citroënu tradicijo udobja na poti, ki sega stoletje v preteklost, zdaj torej nadgrajujejo še z e-mobilnostjo. Palec gor dvigujemo predvsem za prostornost, vsestranskost, nizke tekoče stroške, preprosto vzdrževanje, vozilo pa predstavlja odlično izbiro tako za daljše vožnje, ki vključujejo tudi vožnjo po avtoceste, kot tudi za mestne in primestne vožnje.

Ë-SpaceTourer je predvsem avto za velike družinske potrebe, a se kljub njegovi dolžini ni težko hitro navaditi in voziti tudi v mestu. S pestrimi možnostmi izkoriščanja njegove modularne notranjosti je na voljo za različne družinske, prostočasne in podobne dejavnosti. Ustrezal bo tudi poklicnim uporabnikom, prevoznikom za lastne potrebe ali prevoz potnikov in namenskim podjetjem za prevoz oseb. Citroën je med pionirji na področju družinskih enoprostorskih vozil, kar želi dokazati tudi z novo 100-odstotno električno izvedenko svojega kompaktnega osebnega kombija ë-SpaceTourer.

Foto: Citroën