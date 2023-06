Tudi do 8.499 evrov prihranka pri sončni elektrarni s hranilnikom

Podjetje Ngen v evropskem prostoru velja za ambasadorja rešitev na področju zelene transformacije, saj z lastno programsko opremo v sistemu Ngen Star omogoča udobno in sodobno rešitev za gospodinjstva s sončno elektrarno in hranilnikom, hkrati pa pomaga državnemu energetskemu sistemu. Kaj pa to pomeni za končnega uporabnika? Sistem Ngen Star lahko omogoča energetsko samooskrbo, deluje tudi v primeru izpada elektrike iz omrežja, hkrati pa v primeru potrebe po nakupu dodatne električne energije to omogoča po izjemno nizkih cenah, celo z do 100-odstotnim popustom.

Rešitev plod slovenskega znanja

"Odziv na hibridni sistem Ngen Star je nad pričakovanji. Vedeli smo, da bo ta produkt trg zelo dobro sprejel, saj je prilagojen trenutnim razmeram in tudi prihajajočim spremembam v okviru novega omrežninskega akta," nam je o uspehu Ngen Star povedal Rok Crkvenčič, vodja prodaje.

Foto: Bojan Puhek

Kar Ngen Star loči od drugih produktov na trgu, je programska rešitev, razvita v podjetju Ngen. Prav ta jim omogoča, da sledijo trendom in gredo v korak s časom. Podjetje Ngen je namreč živo podjetje, ki sledi spremembam v okolju in na trgu, se odziva nanje ter v takšni luči tudi razvija svoje produkte, kot je Ngen Star, s katerimi lahko svojim strankam ponudijo najboljšo rešitev.

Danes je že tretjina soglasij za oddajanje v omrežje zavrnjena

Vse več soglasij za oddajanje presežkov električne energije v javno omrežje je zavrnjenih, že kar tretjina takšnih vlog je ali zavrnjena ali pa vlagatelji dobijo omejitev priključne moči, pojasnjuje Crkvenčič. To mnoge odvrača od tega, da bi si namestili sončno elektrarno.

Foto: Bojan Puhek

A zavrnjena vloga ali takšna, ki postavlja omejitev, še ne pomeni, da ne morete namestiti lastne sončne elektrarne. Namestitev je mogoča skupaj s hranilnikom električne energije in sistemom Ngen Star, ki se lahko prilagodi zahtevam soglasja ali celo nastavi uporabniški način brez oddaje elektrike v omrežje. Tako ni presenetljivo, da so tudi uporabniki, tako kot sam trg, sistem Ngen Star zelo dobro sprejeli.

S prihrankom tudi do 8.499 evrov Odločitev za nakup hibridne sončne elektrarne Ngen Star lahko uporabnikom prinese tudi precejšen prihranek. Eko sklad je namreč z letošnjim letom uvedel novost, po kateri je subvencija za sončno elektrarno skupaj s hranilnikom precej višja kot ob nakupu zgolj sončne elektrarne. Rok Crkvenčič, vodja prodaje pri podjetju Ngen. Foto: Bojan Puhek "Govorimo o razliki 50 evrov na kilovat elektrarne ali 500 evrov na kilovat elektrarne v kombinaciji s hranilnikom. Neko povprečno slovensko gospodinjstvo s toplotno črpalko, mogoče tudi s kakšnim električnim vozilom porabi nekje od 10 do 15 megavatov oziroma 10.000 in 15.000 kilovatnih ur letno. V takih primerih se postavljajo sončne elektrarne v velikosti približno 13,6 kilovata. Če to preračunamo v subvencijo, govorimo o 680 evrih subvencije v primeru samo sončne elektrarne ali pa 6.800 evrov v primeru sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom," pojasnjuje Crkvenčič. "Investicija v takšen hranilnik znaša okoli 11 tisočakov, kar pomeni, da ker z montažo hranilnika prihranimo še s skupnim razsmernikom, znižamo ceno sončne elektrarne še za dva tisočaka. To pomeni, da investicija v hranilnik po pridobljeni subvenciji znaša le še nekaj tisoč evrov. Ob tem s hranilnikom uporabnik dobi boljši doprinos k samooskrbi in vse preostale prednosti, ki jih prinaša hranilnik."

Foto: Bojan Puhek

Primer izračuna, kako lahko prejmete hranilnik električne energije brezplačno z Ngen Star sistemom ter maksimalno subvencijo: Naključni ponudnik za sončne elektrarne v Sloveniji: Sončna Elektrarna 13,6kWp = 16650€ + DDV // 18231,75€ Predvidena subvencija 680€ z DDV Končna cena z upoštevanjem nepovratnih sredstev: 17551,75€ NGEN ponudba za sončno elektrarno 13,6kWp + S3 baterijski hranilnik = 21559€ + DDV // 23607,10€ Predvidena subvencija 5901,77€ z DDV Končna cena z upoštevanjem nepovratnih sredstev: 17705,32€ Razlika za baterijski sistem S3 z močjo 4,93kW ter 12,42kWh kapacitete v vrednosti 6499€ znaša le 153,57€ V tem primeru je upotevana povprečna vrednost montaže na opečnato kritino ter 9,5% DDV.

Dograditev hranilnika in sistem Ngen Star obstoječi sončni elektrarni

Prihod novega omrežninskega akta, s katerim se dokončno poslavlja net metering, in številne zavrnjene vloge za oddajanje elektrike v omrežje v prebivalcih sprožajo nepotrebno skrb. Rešitev je hibridna sončna elektrarna Ngen Star, za katero se lahko odločite celo, če sončno elektrarno že imate, pa jo želite le dopolniti s hranilnikom, morda celo povečati. Tako je storil tudi Bojan, novi uporabnik sistema Ngen Star, s katerim smo se pogovorili o številnih prednostih in predvsem njegovi izkušnji s tem sistemom.

"Sončno elektrarno smo vgradili že lani. Letos smo se odločili za nadgradnjo sončne elektrarne in še dograditev hranilnika," nam je povedal Bojan. Za ta korak so se v družini odločili zaradi želje po energetski samozadostnosti, saj so si tudi v primeru izpada elektrike iz omrežja želeli nemotenega delovanja sončne elektrarne in s tem tudi vseh preostalih elektronskih naprav v domu.

Bojan, uporabnik hibridne sončne elektrarne Ngen Star. Foto: Bojan Puhek

Vgradnja brez večjih posegov v objekt

Vsekakor večji posegi v že obstoječ in vseljen objekt niso nikoli dobrodošli, saj za seboj potegnejo popravila, ki nikoli niso poceni, da ne govorimo o času in energiji, ki ju je treba vložiti v sanacijo. Prav zato je pri hibridni sončni elektrarni Ngen Star še kako pomembno poudariti, da vgradnja poteka brez večjih posegov v obstoječ objekt.

Kot nam je zaupal Bojan, s katerim smo govorili tik po montaži novega hranilnika, "je bila celotna montaža končana v nekaj urah. Fantje so prišli zjutraj, v nekaj urah končali delo in že lahko na aplikaciji v mobilnem telefonu spremljam delovanje svoje nove hibridne sončne elektrarne Ngen Star," je bil navdušen Bojan.

Foto: Bojan Puhek