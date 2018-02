Slovenci ves čas bili boj z Avstrijci, o medalji so le sanjali

Zimske olimpijske igre, ekipna tekma, skoki

Norveški smučarski skakalci so ekipni tekmi potrdili prevlado in se razveselili zlate olimpijske medalje. Srebrni so postali Nemci, bronasti pa Poljaki. Slovenske orle najdemo na petem mestu, ki so tako končali nastope v Pjongčangu.

Slovenski skakalci v sestavi Anže Semenič, Tilen Bartol, Jernej Damjan in Peter Prevc so bili tekmi na petem mestu. Že po prvi seriji je bilo tako, čeprav se je Slovenija po boljših skokih Bartola in Prevca približala četrti Avstriji na vsega 1,3 točke.

Damjanu je v drugo uspel bistveno boljši skok. Preskočil je celo velikega Stefana Krafta in tri skoke pred koncem popeljal Slovenijo na četrto mesto. A se je stanje že po naslednjem skakalcu spremenilo, na koncu pa so slovenski skakalci za našimi severnimi sosedi zaostali za točke.

Norvežani v svojem svetu, tesna bitka med Nemci in Poljaki

Po prvi seriji je kazalo, da bomo v boju za zlato medaljo spremljali pravo bitko med Norvežani, Nemci in Poljaki, a so Norvežani (Andreas Stjernen, Daniel Andre Tande, Johan Andre Forfang in Robert Johansson) v drugo po dveh skakalcih stopili na plin in poleteli do zlate medalje. Upravičili so vlogo favorita in zdržali pritisk, čeprav so Nemci in Poljaki zapretili. Naši skakalci so za junaki zaostali za ogromnih 130 točk.

Norveški skakalci so bili razred zase. Foto: Getty Images

Na koncu sta se omenjeni reprezentanci udarili za srebrno odličje. O tej žlahtni kovini sta odločala zlati z večje naprave Kamil Stoch in zlati z manjše skakalnice Andreas Wellinger. Krajši konec je potegnil Stoch, Nemci pa so se razveselili srebrnega odličja. Po osmih skokih so Poljake premagali za vsega tri točke.

Slovenija tako po Pjongčangu ostaja pri dveh ekipnih medaljah. V Calgaryju leta 1988 so takrat še pod jugoslovansko zastavo do srebra skočili Matjaž Debelak, Miran Tepeš, Primož Ulaga in Matjaž Zupan, V Salt Lake Cityju 2012 pa do brona Damjan Fras, Robert Kranjec, Primož Peterka in Peter Žonta.