Kanadski plesni par z novim svetovnim rekordom

OI, umetnostno drsanje, plesni pari (kratki program)

Kanadska umetnostna drsalca Tessa Virtue in Scott Moir vodita po današnjem kratkem programu plesnih parov na olimpijskih igrah v Južni Koreji. Trikratna svetovna prvaka, ki se namerava po Pjongčangu upokojiti, sta za nastop dobila oceno 83,67 točke, kar je nov svetovni rekord.

Kanadčana Tessa Virtue in Scott Moir sta bila najboljša v kratkem programu plesnih parov. Foto: Getty Images

Kanadski par, ki je osvojil zlato medaljo na igrah v Vancouvru leta 2010 in srebrno na igrah v Sočiju štiri leta pozneje, je s to oceno za 0,99 točke izboljšal svoj lastni svetovni rekord iz oktobra lani.

Drugo mesto v kratkem programu je z oceno 81,93 točke zasedel francoski par Gabriella Papadakis in Guillaume Cizeron, tretje pa Američana Madison Hubbell in Zachary Donohue, ki so jima sodniki prisodili 77,75 točke. Nastopilo je 24 parov.

Zmagovalni plesni par tokratnih olimpijskih iger bo znan po prostem programu, v katerega se je uvrstilo 20 najboljših parov. Na sporedu bo v torek ob 2. uri po slovenskem času.