Kaj pripravljajo slovenski orli?

Danes je na prizorišču zimskih olimpijskih iger v Pekingu čas, da se s srednjo skakalnico v Džangdžjakovu spoprijateljijo tudi skakalci. Glavni trener Robert Hrgota ima pet železij v ognju – Anžeta Laniška, Ceneta Prevca, Lovra Kosa, Timija Zajca in Petra Prevca.

Na treningih v Džangdžjakovu se skakalci ne bodo le spoznali s skakalnico, ampak bodo v nekaterih reprezentancah ti pomenili tudi boj za kvalifikacije. Najboljše nacije imajo namreč možnost nastopa v kvalifikacijah le s štirimi posamezniki.

Interni boj bo potekal tudi v slovenski ekipi, saj je na zimske olimpijske igre v Peking pripotovala peterica. Eden izmed skakalcev tekme na srednji skakalnici, ki bo v nedeljo, ne bo videl. Anže Lanišek, Cene Prevc, Lovro Kos, Timi Zajc in Peter Prevc bodo branili slovenske barve. Kako je osvajati medalje na olimpijskih igrah, ve le zadnji, ki je bil leta 2014 v Sočiju srebrn na srednji in bronast na večji skakalnici. Sicer pa bodo na igrah trije novinci. Lanišek, Cene in Kos bodo namreč doživeli olimpijski debi, medtem ko je Zajc že nastopal v Pjongčangu pred štirimi leti.

Osrednji slovenski adut za odličje je Anže Lanišek. Foto: Sportida

Prvi uradni trening je načrtovan za danes ob 13. uri, ko bodo svoje delo že opravila dekleta. Drugi trening v moški konkurenci bo v petek ob 7. uri po slovenskem času, v soboto bodo ob 7.20 kvalifikacije, boj za odličja na manjši napravi pa se bo začel v nedeljo v času kosila ob 12. uri.

Tudi v moški skakalni družini covid-19 nagaja posameznikom. Na manjši napravi tako ne bomo videli na delu Norvežana Daniela Andreja Tandeja in Johanna Andreja Forfanga, ki sploh še nista odpotovala iz domovine.

Skakalce čakajo prave zimske razmere, saj se bo temperatura ozračja gibala okoli -17 stopinj Celzija, predvidena povprečna hitrost vetra pa je štiri metre na sekundo.