STA

Torek,
10. 2. 2026,
20.14

1 ura, 1 minuta

ZOI 2026, Cortina d'Ampezzo, sankanje, enosed (ž)

Taubitz nadaljevala zlati olimpijski niz nemških sankačic

STA

Julia Taubitz | Nemka Julia Taubitz je na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo osvojila zlato kolajno v sankanju. | Foto Reuters

Nemka Julia Taubitz je na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo osvojila zlato kolajno v sankanju.

Foto: Reuters

Nemka Julia Taubitz je na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo osvojila zlato kolajno v sankanju. Srebro je pripadlo Latvijki Elini Bota, bron pa Američanki Ashley Farquharson.

Taubitz je končno prišla do olimpijskega zlata, potem ko je v različnih disciplinah že osemkrat slavila na svetovnih prvenstvih. S tem je nadaljevala nemško tradicijo zbiranja najžlahtnejših olimpijskih odličij med posameznicami, saj je pred tem trikrat zmagala zdaj že upokojena Nathalie Geisenberger. Ta je bila najboljša v letih 2014, 2018 in 2022.

Julia Taubitz | Foto: Reuters Foto: Reuters

Taubitz je bila na olimpijskih igrah leta 2022 sedma, tokrat pa je suvereno opravila s tekmicami, v drugi vožnji od štirih voženj je postavila tudi rekord proge. Njena rojakinja Anna Berreiter, ki je bila srebrna pred štirimi leti, je tokrat končala na šestem mestu.

Sankanje, ženske, enosed:

ZLATO:  Julia Taubitz (Nemčija)
SREBRO: Elina Bota (Latvija)
BRON:   Ashley Farquharson (ZDA)
 

