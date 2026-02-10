Nemka Julia Taubitz je na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo osvojila zlato kolajno v sankanju. Srebro je pripadlo Latvijki Elini Bota, bron pa Američanki Ashley Farquharson.

Taubitz je končno prišla do olimpijskega zlata, potem ko je v različnih disciplinah že osemkrat slavila na svetovnih prvenstvih. S tem je nadaljevala nemško tradicijo zbiranja najžlahtnejših olimpijskih odličij med posameznicami, saj je pred tem trikrat zmagala zdaj že upokojena Nathalie Geisenberger. Ta je bila najboljša v letih 2014, 2018 in 2022.

Taubitz je bila na olimpijskih igrah leta 2022 sedma, tokrat pa je suvereno opravila s tekmicami, v drugi vožnji od štirih voženj je postavila tudi rekord proge. Njena rojakinja Anna Berreiter, ki je bila srebrna pred štirimi leti, je tokrat končala na šestem mestu.