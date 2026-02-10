Slovenska ekipa skočila do naslova olimpijskih prvakov, Domen četrti član družine Prevc z odličjem z OI!

Slovenski skakalci Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so na srednji skakalnici v Predazzu na tekmi mešanih ekip zanesljivo postali olimpijski prvaki in ubranili zlato izpred štirih let. Do srebra so s skoraj 31 točkami zaostanka skočili Norvežani, do brona pa Japonci. Za Laniška in Domna Prevca je to prvo olimpijsko odličje, Domen pa je s tem postal četrti član družine Prevc z olimpijsko kolajno. Predvsem Vodan, ki je bila edina iz zasedbe izpred štirih let, in Lanišek sta nastopila precej bolje kot na posamični tekmi. Dogajanje se z manjše naprave zdaj seli na veliko skakalnico, kjer se bo tekmovalni spored začel konec tedna, skakalke čaka posamična tekma, skakalce pa ob posamični še superekipna tekma v parih.

Slovenska skakalna reprezentanca je poskrbela za drugo olimpijsko kolajno na letošnjih olimpijski igrah. Potem ko je srebro na posamični tekmi na srednji skakalnici osvojila Nika Prevc, je danes ta v družbi z Niko Vodan, Anžetom Laniškom in Domnom Prevcem zanesljivo postala olimpijska prvakinja.

Slovenska ekipa je vodila od prve do zadnje skupine in prednost višala iz prvega do osmega skoka. Na koncu so Slovenci najbližje zasledovalce Norvežane (Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal in Marius Lindvik) prehitela za 30,9 točke, na tretjem mestu se brona veselijo Japonci (Nozomi Marujama, Rjoju Kobajaši, Sara Takanaši, Ren Nikaido), ki so za dobro točko ugnali četrte Nemce. Japonska zvezdnica Takanaši se veseli sploh prve olimpijske kolajne.

Nika Vodan se veseli tretje olimpijske kolajne. Foto: Reuters

Lanišek prvi med posamezniki

V slovenskem kolektivu gre izpostaviti nastopa Anžeta Laniška in Nike Vodan, ki sta nastopila bolje kot na posamični tekmi. Lanišek, 26. s ponedeljkove posamične tekme, je bil danes v seštevku obeh serij najboljši med vsemi, Domen pa je bil med posamezniki na drugem mestu.

Anže Lanišek je danes skakalk kot prerojen. Foto: Guliverimage

Tako za Domna Prevca kot Anžeta Laniška je to prva olimpijska kolajna, medtem ko je Nika Prevc osvojila drugo v nekaj dneh, Nika Vodan pa tretjo. Vodan je namreč edina iz slovenske mešane ekipe, ki je pred štirimi leti zlato osvojila na olimpijskih igrah na Kitajskem, na posamični tekmi pred štirimi leti pa je bila bronasta.

Nika Prevc je osvojila še drugo kolajno na teh olimpijskih igrah. Foto: Guliverimage

Domen Prevc je postal četrti član družine Prevc z olimpijsko kolajno.

Domen Prevc je osvojil prvo olimpijsko odličje in postal četrti član družine Prevc z olimpijsko kolajno. Foto: Reuters

Selitev na veliko skakalnico

Dogajanje se zdaj seli na veliko skakalnico. V soboto bo tam posamična tekma skakalcev, v nedeljo posamična tekma skakalk, v ponedeljek pa še superekipna moška tekma, na kateri bodo tekmovalci skakali v parih v treh serijah.

Tekma mešanih ekip: 1. Slovenija 1.069,2 točk

2. Norveška 1.038,3

3. Japonska 1.034

4. Nemčija 1.032,8

5. Avstrija 1.027,8

Potek tekme mešanih ekip: Foto: Reuters 4. skupina: Domen Prevc je suvereno opravil zadnji skok, s 102 metroma je le še potrdil naslov olimpijskih prvakov. Slovenski kvartet je najbližje zasledovalce Norvežane prehitel za skoraj 31 točk, bron je pripadel Japoncem, ki so uspeli zadržati prednost pred Nemci. Ti so na koncu za 1,2 točke ostali brez odličja. Končni vrstni red: 1. Slovenija 1.069,2 točk

2. Norveška 1.038,3

3. Japonska 1.034

4. Nemčija 1.032,8

5. Avstrija 1.027,8 Tretja skupina: 3. skupina: Nika Prevc je v finalu skočila 98,5 metra in slovensko presnost pred zadnjo skupino zvišala na 23,3 točke. Drugi so bili spet Norvežani, na tretje mesto pa so po krajšem skoku Sare Takanaši padli Japonci, ki so za vodilnimi Slovenci zaostajali 27,8 točke. Vrstni red

1. Slovenija 927,7

2. Norveška 904,4

3. Japonska 899,9

4. Nemčija 891,9

5. Avstrija 887 Druga skupina: Lanišek je tudi v finalu pokazal povsem drugačen obraz kot na posamični tekmi. S skokom, dolgim 101 meter, je slovensko prednost podvojil. Slovenci so imeli pred zadnjima dvema skupina že 20 točk prednosti pred najbližjimi zasledovalci. To so bili znova Japonci, ki so Norvežane, pri katerih Sundalu ni uspel podoben skok kot v prvi seriji, prehiteli za točko. Hörl je s 103,5 metra dolgim skokom Avstrijce znova vrnil v resnejšo igro za kolajno. Za tretjimi Norvežani so zaostajali pet točk, peti Nemci pa za devet. Vrstni red

1. Slovenija 795

2. Japonska 774,3

3. Norveška 773

4. Avstrija 768

5. Nemčija 764 Anže Lanišek je vodstvo slovenske zasedbe v finalu zvišal na 20 točk. Foto: Guliverimage Prva skupina: Vodan je svoje delo tudi v finalu opravila zelo dobro, skočila je 98,5 metra in poskrbela, da je slovenska prednost narasla na dvomestno številko. A druga ni bila več Japonska, pač pa Norveška, ki jo je na drugo mesto s 101 metrom vrnila olimpijska prvakinja Ström. Slovenska ekipa je pred Norvežani vodila 10,1 točke, tretji Japonci so zaostajali 13 točk. Vrstni red:

1. Slovenija 653 točk

2. Norveška 642,9

3. Japonska 640

4. Avstrija 625,3

5. Nemčija 624,1

Prva serija Domen Prevc je slovensko prednost po prvi seriji zvišal na skoraj deset točk pred Japonci. Foto: Reuters 4. skupina: Domen Prevc je v zahtevnih razmerah pristal pri 100 metrih in ob doskoku še povečal prednost pred po tretji skupini najbližjimi zasledovalci Norvežani, pri katerih je Marius Lindvik zmogel 98,5 metra. Zatem je skočil le še bronasti s srednje skakalnice Ren Nikaido in znova navdušil, s 103 metri je Japonsko popeljal na drugo mesto po prvi seriji. Za vodilnimi Slovenci zaostajajo 9,7 točke, tretji Norvežani 16,1, četrti Nemci 24,8, peti Avstrijci pa skoraj 30 točk. Vrstni red:

1. Slovenija 526,9

2. Japonska 517,2

3. Norveška 510,8

4. Nemčija 502,1

5. Avstrija 497,6 3. skupina: Karte so se v tretji skupini premešale, Nika Prevc je uspela zadržati vodstvo, a ni bila med najbolj prepričljivimi. 97,5 metra je bilo dovolj, da je vodstvo zvišala za 0,1 točke. Drugi pa po slabšem skoku Julie Muehlbacher niso več Avstrijci, pač pa so jih prehiteli Norvežani, saj je Eirin Maria Kvandal s 102 metroma poskrbela za daljavo skupine. Na tretje mesto je s petega Japonce popeljala Sara Takanaši, Japonci pa so za Slovenci zaostajali dobrih 12 točk, na četrto so padli Nemci, Avstrijci pa na peto, s skoraj 30 točkami zaostanka za vodilnimi. Nika Prevc je v prvi seriji zadržala vodstvo Slovenije. Foto: Reuters Vrstni red:

1. Slovenija 387,9

2. Norveška 381,5

3. Japonska 375,6

4. Nemčija 367,9

5. Avstrija 358,7 Druga skupina:

Odličen skok Anžeta Laniška, ki po ponedeljkovi posamični tekmi s 26. mestom ni mogel biti zadovoljen s prikazanim. Lanišek je skočil 102 metra, prejel zelo lepe ocene in vodstvo Slovenije pred Avstrijci zvišal na 6,3 točke. Norvežani zaostajajo 9,6 točke, četrti Nemci 9,8, peti Japonci pa deset. Anže Lanišek je v prvi seriji še povečal vodstvo. Foto: Reuters Vrstni red:

1. Slovenija 262,2

2. Avstrija 255,9

3. Norveška 252,6

4. Nemčija 252,4

5. Japonska 252,2 Prva skupina: Dekleta začenjajo z 21. zaletnega mesta. Kot prva je za Slovenijo skakala Nika Vodan in skočila odlično, s 100 metri je postavila daljavo serije in poskrbela, da se je slovenska ekipa po prvi skupini vodila 0,3 točke pred Avstrijo (Lisa Eder 98,5 m), 2,6 točke pred tretjo Japonsko (Nozomi Marujama 97 m) in 5,3 pred Norveško, za katero je olimpijska prvakinja s srednje naprave Anna Odine Ströem skočila 98 metrov. Nemci zaostajajo 5,4 točke. Nika Vodan je slovensko ekipo s prvim skokom popeljala v vodstvo. Foto: Guliverimage Vrstni red:

1. Slovenija 121,5 točke

2. Avstrija 121,2

3. Japonska 118,9

4. Norveška 116,2

5. Nemčija 116,1

... Naslov olimpijskih prvakov branijo Slovenci, izpred štirih let je tokrat v ekipi le Nika Vodan, ob njej pa še Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc. Leta 2022 je slovenska ekipa (Vodan, Urša Križnar, Peter Prevc, Timi Zajc) na tekmi zmešnjav, ki so jo zaznamovale številne diskvalifikacije, za več kot 110 točk prehitela drugo Rusijo, tretji so bili prav tako presenetljivo Kanadčani.

Slovenci drugi v poskusni seriji

Nika Prevc Foto: Guliverimage Nika Prevc je na srednji skakalnici na posamični preizkušnji osvojila srebrno medaljo, Nika Vodan je bila osma. V moški konkurenci je bil Domen Prevc v ponedeljek šesti, Anže Lanišek pa je po skromnih skokih osvojil 26. mesto. Zdaj bodo združili moči na mešani ekipni tekmi, na kateri branijo zlato iz Pekinga.

V moški konkurenci je bil v poskusni seriji najboljši Kristoffer Eriksen Sundal (100,5 m) pred Nemcema Philippom Raimundom (101 m) in Felixom Hoffmannom (96,5 m), Avstrijec Jan Hörl (101 m) je bil četrti, Prevc (98 m) peti in Ren Nikaido (96,5 m) šesti, Lanišek (99) pa deveti.

V ženski konkurenci je bila najboljša Nika Prevc, ki je s 105,5 metra dosegla daljavo poskusne serije, druga je bila Norvežanka Eirin Maria Kvandal (103,5 m), tretja pa Kitajka Ping Zeng (99,5 m).

V seštevku poskusne serije so bili na vrhu Norvežani (353,6 točke), drugi Slovenci (347,2), tretji pa Nemci (333,3 točke).

Poskusna serija: 1. Norveška 353,6 točke

2. Slovenija 347,2

3. Nemčija 333,3

4. Japonska 328,7

5. Avstrija 317,4

Slovenija je sicer v postavi Peter Prevc, Timi Zajc, Urša Bogataj (zdaj Križnar) in Nika Križnar (zdaj Vodan) pred štirimi leti v Pekingu na tekmi mešanih ekip slavila zmago. Od branilcev kolajne 2022 je zdaj v ekipi le Nika Vodan, preostala trojica olimpijskega odličja z ekipne tekme še nima.

ZOI 2026, Predazzo, mešana ekipna tekma, startna lista: 1. Romunija (Folea/Spulber/Toth/Cacina)

2. Kitajska (Zeng/Song/Liu/Zhao)

3. Italija (Sieff/Insam/Zanitzer/Bresadola)

4. ZDA (Belshaw/Colby/Jones/Frantz)

5. Francija (Chervet/Milesi/Pagnier/Foubert)

6. Finska (Hirvonen/Palosaari/Rautionaho/Kytoesaho)

7. Poljska (Beltowska/Wasek/Twardosz/Tomasiak)

8. Norveška (Ström/Sundal/Kvandal/Lindvik)

9. Nemčija (Reisch/Hoffmann/Freitag/Raimund)

10. Japonska (Marujama/Kobajaši/Takanaši/Nikaido)

11. Slovenija (Vodan/Lanišek/Prevc N./Prevc D.)

12. Avstrija(Eder/Hörl/Mühlbacher/Embacher)

