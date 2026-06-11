Komaj 19-letni poljski smučarski skakalec Kacper Tomasiak je bil ena večjih zgodb zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini. Osvojil je tri medalje in si prislužil tudi posebno nagrado – stanovanje. A prav to je zdaj postalo novo jabolko spora v vse bolj zapleteni zgodbi okoli Poljskega olimpijskega komiteja.

Na Poljskem se nadaljuje afera okoli nagrad za prejemnike olimpijskih medalj. V središču pozornosti je spet smučarski skakalec Kacper Tomasiak, ki bi moral po uspehu na olimpijskih igrah prejeti tudi 1,4 milijona zlotov nagrade (okoli 329.000 evrov). Del teh nagrad je povezan s Poljskim olimpijskim komitejem, del pa s sponzorjem Zondacrypto, pri katerem se je zapletlo pri izplačilu 550 tisoč zlotov (okoli 129 tisoč evrov), sprva predvidenih v obliki žetonov.

Denarja, kot pišejo na sport.pl, še ni dobil. Zdaj pa se je zapletlo še pri stanovanju.

Stanovanje, ki je postalo novo jabolko spora

Stanovanja so bila sprva namenjena izključno poljskim olimpijskim prvakom, a je podjetje Profbud po Tomasiakovem zgodovinskem nastopu spremenilo prvotna pravila. Mladi skakalec ni osvojil zlata, je pa z dvema srebrnima in eno bronasto medaljo postal eden glavnih poljskih junakov iger.

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Zato se je sponzor odločil, da bo tudi njega nagradil s stanovanjem v projektu Mesto poljskih olimpijskih prvakov.

A po besedah njegove mame Kinge Tomasiak se je na sestanku s predstavniki Poljskega olimpijskega komiteja zgodba obrnila v drugo smer. Tam naj bi ji dejali, da stanovanje ni bilo samostojna odločitev Profbuda, ampak pobuda komiteja.

"Naravnost sem jim povedala, da sem govorila s predstavnikom Profbuda in da je Kacper stanovanje dobil po odločitvi podjetja kot priznanje za izjemen nastop na igrah. To sta dve različni stvari," je za WP SportoweFakty povedala Kinga Tomasiak.

PKOl vztraja pri svoji razlagi

Po njeni razlagi so ji pri komiteju odgovorili, da to ne drži. Trdili naj bi, da je šlo za njihovo odločitev in da so imeli na voljo določen nabor stanovanj.

To je pri družini Tomasiak sprožilo dodatno nezadovoljstvo, saj se je v javnosti začel ustvarjati vtis, da je mladi skakalec že prejel več kot dovolj. Prav zaradi tega zdaj celo razmišlja o tem, da bi se stanovanju odpovedal.

"Kacper razmišlja, da bi se odpovedal nagradi"

Kinga Tomasiak ne skriva, da ima družina vsega dovolj. Ne le zaradi zamujanja finančnih nagrad, ampak tudi zaradi komentarjev, da so pohlepni.

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"Dovolj imam te razprave. Zaradi komentarjev, da smo pohlepni, in izračunavanja, koliko je Kacper dobil, razmišlja, da bi se tej nagradi odpovedal," je dejala mama trikratnega prejemnika olimpijske medalje.

"Na svoje prve olimpijske igre je šel samo z željo, da se pokaže v najboljši luči in prikaže najboljše skoke. In to mu je uspelo," je še poudarila njegova mama.