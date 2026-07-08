Izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja je potrdil, da bo mešana štafeta dvojic v biatlonu prvič del olimpijskega programa na zimskih olimpijskih igrah Francoske Alpe 2030. Dodatno disciplino so dobili tudi smučarski skoki z ženko tekmo parov, medtem pa so zaradi vse manjšega zanimanja iz olimpijskega programa popolnoma umaknili eno najstarejših preizkušenj, nordijsko kombinacijo.

Gre za pomemben mejnik za biatlon, saj se bo ena najbolj dinamičnih in atraktivnih disciplin v biatlonskem koledarju prvič predstavila tudi na največjem športnem odru. Na igrah leta 2030 bo biatlonski program največji doslej, saj bo podeljenih 12 kompletov medalj. Tekmovanja bodo potekala v slovitem Le Grand-Bornandu, enem najprepoznavnejših prizorišč svetovnega biatlona in domačem prizorišču francoske biatlonske reprezentance, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Mešana štafeta dvojic je v svetovnem pokalu prvič nastopila leta 2015, na svetovnih prvenstvih pa leta 2019. Disciplina je v zadnjem desetletju hitro pridobila prepoznavnost, saj v kratkem in izjemno intenzivnem formatu združuje hitrost, natančnost, taktične odločitve in nepredvidljive razplete vse do zadnjih metrov.

Slovenski ljubitelji biatlona so mešano štafeto dvojic lahko spremljali tudi na velikih tekmovanjih na domači Pokljuki – tako na svetovnem prvenstvu leta 2021 kot tudi na zadnjem svetovnem pokalu v sezoni 2024/25.

Slovenija je v tej disciplini v zadnjih sezonah že dosegla nekaj odmevnih uvrstitev, med njimi četrto mesto Jakova Faka in Polone Klemenčič v Östersundu v sezoni 2023/24 ter tri šesta mesta: Lena Repinc in Jakov Fak v sezoni 2024/25 v Kontiolahtiju, v Oberhofu in tudi na svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju, kjer sta za zmagovalno Francijo zaostala le 18,7 sekunde.

Vključitev mešane štafete dvojic v olimpijski program pomeni tudi dodatno priložnost za širši krog držav, saj format z dvema tekmovalcema odpira več možnosti za vrhunske uvrstitve in boj za olimpijska odličja. "Zelo smo veseli, da bo mešana štafeta dvojic prvič del olimpijskih iger v Francoskih Alpah 2030. Hvaležni smo Mednarodnemu olimpijskemu komiteju za to priložnost in se veselimo, da bomo lahko ta format predstavili na enem najbolj ikoničnih biatlonskih prizorišč," je odločitev Mok pozdravil predsednik Mednarodne biatlonske zveze Olle Dahlin.

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